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محمد بن زايد يلتقي وزير الدفاع السعودي

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محمد بن زايد يلتقي وزير الدفاع السعودي محمد بن زايد يلتقي وزير الدفاع السعودي

محمد بن زايد

التقى محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين في المملكة العربية الشقيقة ضمن فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي ” آيدكس 2015 ” الذي إنطلقت أعمال دورته الثانية عشرة اليوم بمركز أبوظبي الوطني للمعارض حسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

ورحب ولي عهد أبوظبي بوزير الدفاع السعودي متمنيا مشاركة ناجحة وموفقة للشركات الوطنية السعودية في عرض منتجاتها الصناعية المتطورة في معرض آيدكس والاستفادة من تواجدها بين كبريات الشركات العالمية لتبادل الخبرات ووجهات النظر حول تطوير آليات العمل الدفاعي .

وبحث  محمد بن زايد آل نهيان والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز علاقات التعاون الآخوي القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية  وسبل تنميتها وتطويرها في البلدين.

وتم خلال اللقاء كذلك استعراض مجالات التعاون والتنسيق بشأن عدد من المجالات العسكرية والدفاعية في ظل الحرص المشترك لقيادتي البلدين على تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح الاستراتيجية في استقرار المنطقة والتصدي للتحديات التي تواجهها.

وجرى تبادل الأحاديث حول أهمية الدورة الثانية عشرة لمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي ” آيدكس 2015″ للمنطقة نظرا لما تقدمه وتعرضه من أحدث تقنيات الدفاع ومستجدات الصناعات العسكرية اضافة إلى الدراسات والأبحاث العلمية المعنية بتطوير الشؤون الدفاعية.

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