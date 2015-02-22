“مصر الثورة” يثني على خطاب الرئيس ويشيد بوعده بالإفراج عن الشباب المظلومين

أثني حزب مصر الثورة برئاسة المهندس محمود مهران في بياناً أصدره منذ قليل على خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي مشيداً بشعور الرئيس بالمظلومين من الشباب ووعده بالإفراج عنهم قريبا والاهتمام بالعدالة الاجتماعية.

ووصف “مصر الثورة” حديث الرئيس بالصادق والواضح والصريح ، مشيراً الى انه اظهر فيه استعادة الروح إلى شعب مصر حينما ثأر لأبناء مصر الذين اغتالتهم يد الغدر في ليبيا ، مشيداً برفض الرئيس التقدم بواجب العزاء أو الذهاب إلى الكاتدرائية قبل الثأر لأبناء الوطن .

وأوضح “مصر الثورة” أن الرئيس خلال سبعة أشهر تخلص من أغلب المشاكل الأمنية وغرس الاستقرار في الشارع المصرى ووحد الصف العربى وأصلح ما بين مصر وأفريقيا وفتح افاقاً جديدة علي الصعيد الأوروبي ، واستطاع بحنكته علي اقناع العالم الغربي برؤية مصر وتغير موقفه تجاهها ، وتنوع مصادر السلاح بين دول الشرق والغرب ، واستعاد مكانه مصر واسترد هيبتها في وقت قصير ، وخطى خطوات سريعة في طريق التنمية.

وشدد “مصر الثورة” على مناشدة الرئيس السيسي بتكوين جيش عربى موحد داعيا العالم العربى إلى ضرورة تكوين جيش قوى والتوحد من أجل محاربة الإرهاب .

وطالب “مصر الثورة” الرئيس بالتشديد على الوزراء بأن يجدوا حلولاً لرفع المعاناة عن أبناء الشعب من الكادحين والفقراء ومساعدتهم في الحصول على عيش كريم بعيداً عن الحلول الأمنية التى نهجتها الدولة في الأونه الأخيرة .