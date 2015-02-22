الرئيس الفلسطيني يتلقى دعوة من السيسي لحضور المؤتمر الاقتصادي

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله سفير مصر لدى دولة فلسطين وائل نصر الدين عطية.

وسلم السفير، الرئيس عباس دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور المؤتمر الاقتصادي في مصر “مصر المستقبل” لدعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي سينعقد في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13 وحتى 15 مارس المقبل.

ووجه الرئيس عباس من خلال السفير تحياته وشكره للرئيس السيسي، وأكد على تلبية سيادته للدعوة، مؤكدا حرصه على ازدهار مصر وتقدمها، وضرورة أن تنعم بالأمن والأمان.

وحضر اللقاء أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، والمستشار الدبلوماسي للرئيس الفلسطيني مجدي الخالدي.

> أ ش أ