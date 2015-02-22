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الغزالي : السيسي حرص على تنويع مصادر السلاح للحفاظ على الكفاءة القتالية للجيش

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الغزالي : السيسي حرص على تنويع مصادر السلاح للحفاظ على الكفاءة القتالية للجيش الغزالي : السيسي حرص على تنويع مصادر السلاح للحفاظ على الكفاءة القتالية للجيش

د.أسامة الغزالى حرب

 

قال الدكتور أسامة الغزالي حرب أستاذ العلوم السياسية إن توقيت إذاعة خطاب الرئيس اليوم، جاء رغبة منه في الحديث إلى الشعب، مشيرا إلى أن الرئيس تحدث عن العلاقات الخارجية ودور الدبلوماسية بشكل جيد على عكس المتوقع بسبب تاريخه العسكري.

وأشار حرب، خلال حواره للحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل إلى أن الرئيس السيسي أكد في خطابه أن تعامل مع أزمة ذبح العمال المصريين في ليبيا موفق وأعاد هيبة مصر.

وتابع قائلا الإعلام  أمريكي أشاد بتصرف السيسي في الانتقام من مقتل مصريين أقباط ووجه اللوم لأوباما لعدم فعل ذلك، وإن عمل الرئيس في جهاز المخابرات لفترة طويلة جعلته يدرك المخاطر المحيطة بمصر.

وحول تنويع المصادر العسكرية لمصر قال إن الرئيس السيسي حرص على تنويع مصادر السلاح للحفاظ على الكفاءة القتالية للجيش المصري رغم تغير الظروف السياسية. وقال إن أمريكا شعرت بالغيرة من مصر بسبب صفقة الرافال الأخيرة من فرنسا.

وحول الوضع الاقتصادي والعلاقات الدولية، قال إن رأس المال يهمه الاستقرار السياسي، كما أن العالم الخارجي يهتم بوجود دولة مستقرة سياسيا واقتصاديا.

كما علق على الوضع السياسي الحالي والانتخابات البرلمانية، أشار الغزالي حرب إلى أن نظام القوائم يساعد على تدعيم النظام الحزبي، وأن القوائم الانتخابية الحالية تكتلات عشوائية لا تدعم الحياة الحزبية، كما أن عودة الحياة الحزبية في مصر ستأخذ سنوات طويلة.

وأضاف أن الارتباك الذي تشهده الحياة السياسية في مصر أمر طبيعي عقب ثورتين ونحتاج عدة سنوات حتى تستقر الحياة السياسية، مشيرا إلى أن الإخوان سيسعون لتشويه خطاب الرئيس بسبب حالة الصدمة التي أصابتهم منذ 30 يونيو.

وقال لا أجد لدى الإخوان أي محاولات جادة للمراجعات الفكرية أو السياسية.

وأوضح أن الرئيس نبه خلال خطابه اليوم،دول الخليج ألا تقع في مصيدة الإخوان للإيقاع بين مصر وأشقائها.

وفي سياق آخر قال إن الرئيس كان موافقا تماما في حديثه حول التحقيقات التي يقوم بها النائب العام بخصوص حادث مقتل شيماء الصباغ والدفاع الجوي ،وأوضح أن تأكيد الرئيس السيسي على أن أي مسؤول سيخضع للمحاسبة إذا قصر أو ارتكب خطأ مهما كان موقع يريح الرأي العام.

وأكد الغزالي حرب أن خطاب السيسي كان شاملا وتحدث عن العدالة الاجتماعية والفلاحين وتخفيض الغرامات الخاصة بهم، موضحا أنه كان لابد من أشارة الرئيس إلى حقوق العمال والمكاسب الخاصة بهم.

كما أوضح أنه من الضروري تركيز الرئيس السيسي خلال الفترة على تحقيق الاستقرار والتنمية بسيناء المبنية على استراتيجية كاملة بعد أنهاء الإرهاب بها.

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أونا

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