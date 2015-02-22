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التربية والتعليم : لا صحة لإلغاء مدارس المكفوفين

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التربية والتعليم : لا صحة لإلغاء مدارس المكفوفين التربية والتعليم : لا صحة لإلغاء مدارس المكفوفين

وزير التربية والتعليم

أكد مدير عام تنمية التربية الخاصة بديوان عام وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد آدم عدم صحة ما يتم تداوله بين الطلبة المكفوفين عن إلغاء التحاقهم بالجامعات نتيجة تخفيف المناهج الخاصة بهم أو إلغاء مدارس المكفوفين نتيجة لتطبيق الوزارة لسياسة دمج المكفوفين بمدارس التعليم العام.

وقال آدم إن مناهج المكفوفين مثل مناهج التعليم العام، يتم تعديلها وتطويرها بما يتناسب مع قدراتهم، موضحا أن دخولهم الجامعة قرار بيد المجلس الأعلى للجامعات، وأنه لا مساس بهذا الحق الأصيل بالنسبة لهم.

وفيما يتعلق بما تم تداوله عن إلغاء مدارس المكفوفين بسبب تطبيق قرار الدمج رقم 42 لسنة 2015، أكد آدم أنه لا صحة لهذا الكلام وأن الدمج اختياري وليس إجباري.

وأكد أنه سيتم مخاطبة المديريات لعقد اجتماع لمجلس آباء مدارس النور للمكفوفين لتوضيح الأمور لهم.

أ ش أ

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