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“المؤتمر” : كلمة الرئيس السيسي بها رسائل هامة للجميع

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“المؤتمر” : كلمة الرئيس السيسي بها رسائل هامة للجميع “المؤتمر” : كلمة الرئيس السيسي بها رسائل هامة للجميع

عبدالعزيز أبوسعدة

أشاد اتحاد شباب حزب المؤتمر بالكلمة التي وجهها الرئيس عبدالفتاح للشعب المصري، مساء اليوم.

وقال عبدالعزيز أبو سعدة، وكيل إعلام اتحاد شباب المؤتمر، إن كلمة الرئيس حملت رسائل هامة للجميع، مؤكدًا على دعم شباب الحزب للدولة في مسيرة البناء وفي حربها ضد الإرهاب.

وشدد “أبو سعدة” على أهمية ما جاء في حديث الرئيس بشأن ضرورة توحيد القوى العربية من أجل مواجهة التحديات التى تواجه المنطقة.

كما أعرب “أبو سعدة” عن سعادته بما جاء في خطاب الرئيس بشأن تأهيل الشباب، مشيرًا إلى أن ذلك ينم عن شعور القيادة السياسية بأهمية دور الشباب في المرحلة المقبلة.

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