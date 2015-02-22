مصادر: المارلبورو بـ 25.5 جنيها و"إل إم" بـ19.25 جنيها بعد زيادة الضريبة

ارتفعت اسعار السجائر المحلية والمستوردة بناء على صدور القرار الجمهوري بزيادة الضريبة بنحو 50% على السجائر .

وبحسب الزيادة فانه بالنسبة للأسعار المارلبورو ستكون 25,5 جنيها للمستهلك بزيادة 6 جنيهات عن السعر السابق .

وسجائر " ال ام " ستكون ب 19,25 قرشا و والنيكست ب 18,5 قرشا والكينت ب 25,5 قرشا والروزمان ب 18,75 جنيها و الكليوباترا ب 12 جنيها ووالفلوريدا ب 12,30 جنيها والروزمان الصغير ب 10.50 جنيها .

>وتراوحت الزيادة فى الاسعار من 4 الى 6 جنيهات .

>ومن المنتظر ان تصدر الشركة الشرقية للدخان الاسعار النهائية والثابتة للسجائر بعد زيادة الضريبة عليها .