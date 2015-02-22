موجز أخبار الاقتصاد.. "البترول" تطرح مزايدة عالمية للتنقيب بالبحر المتوسط

شهد اليوم الأحد، عددًا من الأحداث الاقتصادية الهامة، وكان على رأسها، أعلن هانى سرى الدين، المستشار القانونى لمشروع تنمية محور قناة السويس خلال "اجتماع الغرفة الأمريكية"، اليوم الأحد، أن هناك مقترحاً مقدماً فى التعديلات التشريعية الخاصة بمشروع تنمية قناة السويس، يقضى بالسماح بالتملك لبعض المشروعات الخاصة فى مشروع تنمية المحور وفقا لمعايير محددة، لأن القانون الحالى لا يسمح بتملك المشروعات فى المنطقة.

وأضاف "سرى الدين"، أنه تم الاجتماع مع البنوك مؤخراً من أجل دراسة إمكانية تمويل المشروعات فى تلك المنطقة وتوفير حلول تمويلية للمشروعات، التى ستقام فى منطقة قناة السويس.

كما أكد هانى سرى الدين، أن مشروع تنمية قناة السويس لا يحتاج إلى تغيرات تشريعية، لأن هناك قوانين قائمة يمكنها أن تلعب هذا الدور، ومن بينها قانون المناطق الاستثمارية الخاصة رقم 83 لعام 2002، والذى يعد من أفضل قوانين الاستثمار فى مصر لكنه لم يتم استغلاله بالشكل الأمثل.

وأكد يحيى ذكى، رئيس مجلس إدارة مجموعة دار الهندسة خلال "مؤتمر الغرفة الأمريكية، أن المخطط العام لمشروع تنمية محور قناة السويس يركز على تنمية 5 قطاعات، من بينها النقل واللوجستيات والطاقة، ومن المخطط أن يوفر 2 مليون فرصة عمل خلال 15 عاماً، بحلول عام 2030.

وأضاف "ذكى" أن المجموعة ستعرض خلال المؤتمر الاقتصادى المقبل فى مارس بشرم الشيخ، مجموعة من مشروعات البنية الأساسية وغيرها من المشروعات، مؤكداً أنه تم الانتهاء من تخطيط المناطق، التى تدخل فى إطار تنمية المشروع فى مناطق بورسعيد والسويس والعين السخنة.

وخلال فعاليات المؤتمر العربى الأول للإصلاح والتنمية اليوم الأحد، كشف الدكتور طارق الحصرى مستشار التطوير المؤسسى بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن إنشاء بنك القيادات، بناء على طلب من القيادات العليا، لدمج قواعد البيانات عن أساتذة الجامعات والمعاهد البحثية لمعاونة الرئيس ورئيس الوزراء فى اختيار المعاونيين والنواب بالمناصب الحكومية، مضيفا أنه سيتم طرح البنك على موقع بوابة معلومات مجلس الوزراء لمنح الفرصة لغير العاملين بالحكومة لتقديم معلومات عن المؤهلات العلمية والشخصية لانضمام لبنك القيادات.

وأضاف الدكتور طارق الحصرى، أن قانون الخدمة المدنية لا يحدد معايير لاختيار الوزراء والمحافظين ويطبق على الدرجات الحكومية الأقل بداية من وكلاء الوزارات والمديرين، لافتا إلى أن الأهم من وضع قانون جديد للخدمة المدنية لمنع الفساد هو تفعيل القانون وإنفاذه على كل العاملين.

وقال هارتموت باومر، خبير القطاع العام بألمانيا خلال كلمته بالمؤتمر العربى الأول للإصلاح الإدارى والتنمية، إن خطة الإدارى بألمانيا خصصت بعض القطاعات الحكومية للنهوض بها مثل قطاعى البريد والسكة الحديد، مضيفا أن الشفافية الإجرائية لا تقتصر على مشاركة المسئولين المنتخبين فقط ولكن أيضا مشاركة كل المواطنين قبل اتخاذ أية قرارات.

وأضاف هارتموت باومر، أن الخطة الحديثة بألمانيا واجهت تحديين رئيسيين الأول العولمة والثانى الميزانية المحدودة، وهو ما تم التغلب عليه من خلال القيادات الكفاءة، مشيرا إلى أنه تم التغلب عليها أيضا من خلال إدماج بعض الوحدات الإدارية، وإلغاء أخرى.

وعلى هامش لقاء صحفى بالقرية الذكية اليوم، قال الدكتور عادل دانش رئيس مجلس إدارة شركة مصر للقرية الذكية، إن الشركة تدرس زيادة حجم رأسمالها بعدد من البدائل منها إمكانية الطرح فى البورصة.

وأشار دانش، إلى أنه سيتم بناء قرية ذكية جديدة فى دمياط على مساحة ١٠٠ فدان، حيث تم اختيار المكان لقربها من ميناء دمياط كما يتركز هذه القرية إلى جانب الاستثمارات التكنولوجية على الخدمات اللوجستية والصناعات الغذائية وبعض خدمات أخرى.

كما قدر الدكتور عادل دانش رئيس شركة مصر للقرى الذكية خلال اللقاء الصحفى، الذى عقد اليوم بمقر القرية الذكية، حجم استثمارات شركة "اى فاينانس" المتخصصة فى المدفوعات الإليكترونية، فى مبناها الجديد فى القرية الذكية لأكثر من ٧٠ مليون جنيه وبعض استثمارات أخرى، كما تصل مساحة المبنى لنحو ٤ آلاف متر وسيتم افتتاح هذا المبنى فى القرية الذكية خلال الشهر الستة المقبلة.

وأضاف دانش، أن مساحة مبنى اتصالات فى القرية الذكية إلى نحو ٩ آلاف متر بتكلفة تصل إلى ٤٠٠ مليون جنيه، مشيرا إلى أن هذا الاستثمار يؤكد على التسهيلات التى توفرها شركة مصر للقرى الذكية سواء فى البنية التحتية أو الخدمات اللوجستية.

وقال المهندس هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم أن الجهاز يتفهم جيداً حق الشركة المصرية للاتصالات فى تحديث شبكاتها من خلال تركيب كبائن Msan لما فى ذلك من تأثير إيجابى لتطوير البنية الأساسية لخدمات الاتصالات وتحسين الخدمات المقدمة للمستخدم النهائى، غير أنه أكد ضرورة ألا يتعارض تحديث الشبكة مع حق المستخدم فى استمرار الخدمات المقدمة له دون انقطاع.

وأكد العلايلى أن الجهاز خاطب الشركة المصرية للاتصالات للوقوف على أسباب انقطاع الخدمات والتأكد من ضرورة الالتزام بالتعليمات التى سبق وأن أصدرها الجهاز للشركة فى يونيو 2014، والخاصة بالإجراءات الواجب اتخاذها فى تركيب كبائن الـMSAN .

وأكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية أنه تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بثلاث اتفاقيات بترولية الجديدة باستثمارات حوالى 9 مليارات دولار ليصل إجمالى عدد الاتفاقيات إلى 56 اتفاقية باستثمارات حدها الأدنى أكثر من 12 مليار دولار.

وأشار وزير البترول إلى أن تلك الاتفاقيات ستؤدى ثمارها، خلال الفترة المقبلة فى تحقيق اكتشافات جديدة تدعم الاحتياطيات والإنتاج عاكسه النجاح فى استعادة المناخ الجاذب للاستثمار فى صناعة البترول.

وقالت وزارة البترول فى بيان اليوم، إنها ستطرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز فى البحر المتوسط، وذكر البيان أن المزايدة تشمل ثمانية قطاعات فى البحر المتوسط بمساحة إجمالية نحو 11849 كيلومترا مربعا. وقال خالد عبد البديع رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) "سنطرح المزايدة قبل نهاية فبراير"، وقال بيان الوزارة "يطرح قطاع البترول المزايدة العالمية الجديدة لعام 2015 للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والتى تضم 8 قطاعات فى البحر المتوسط بمساحة إجمالية حوالى 11849 كيلومتر مربع".

وأضاف أن القطاعات الثمانية هى "قطاع غرب العريش البحرية وقطاع شرق بورسعيد البحرية وقطاع شمال رمانة البحرية وقطاع شمال رأس العش البحرية وقطاع غرب التمساح البحرية وقطاع جنوب تنين البحرية وقطاع شمال الحماد البحرية وقطاع شرق الإسكندرية البحرية".

وصرح الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن بإنه سيتم نقل تبعية شركة النيل لحليج الأقطان من الشركة القابضة للتشييد والتعمير إلى الشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن فور استلامها.

وقال أحمد مصطفى لـ"اليوم السابع"، إن القابضة للغزل والنسيج والقطن تضم كل شركات القطن العاملة فى المجال 7 شركات، وبالتالى سيتم نقل شركة النيل لنا فور استلامها رسميا بعد صدور حكم قضائى أمس بعودتها للدولة.

وطالبت شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة المنتهى منذ قليل، بإلغاء القرار الصادر من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفى بوقف توريد الأرز التموينى من القطاع الخاص وإسناد التوريد بنسبة 100% لشركات قطاع الأعمال العام فقط.

وفى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، قال رجب شحاتة رئيس الشعبة، إن القرار تم إصداره ثناء تولى الوزير الاسبق جودة عبد الخالق ووزير التموين السابق باسم عودة ولكن لم ينجح، لافتا إلى أن القرار يهدد شركات القطاع الخاص، خاصة أن طوال الـ5 سنوات الماضية تصل نسب توريد شركات القطاع الخاص إلى هيئة السلع التموينية 94% فى حين أن شركات القطاع الأعمال العام تصل إلى 6%.

ويعرض الدكتور علاء عز أمين عام اتحادى الغرف المصرية والأوروبية تفاصيل المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده مارس المقبل وموقف مشاركة القطاع الخاص الاوروبى واللقاءات الثنائية الجارى تنظيمها لهم على هامش المؤتمر.

كما سيعلن عز خلال لقائه مع سفير الاتحاد الأوروبى جيمس موران غدا الاثنين، وعدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبى الثمانية وعشرين التشريعات والإجراءات الجديدة لتطوير لمناخ الاستثمار، وما سيطرح من قطاعات ومشروعات جديدة للاستثمار، وذلك بهدف تنسيق جهود الاتحاد الأوروبى وتعظيم مشاركتهم فى مؤتمر مصر الاقتصادى بشرم الشيخ سواء على المستوى الرسمى أو من خلال قيادات الشركات الكبرى.

أنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها اليوم، أولى جلسات الأسبوع، بأداء ضعيف جدا، ورغم إغلاق المؤشر الرئيسى فى المنطقة الخضراء، إلا أن أداء جميع المؤشرات كان ضعيفا جدا، وذلك وسط عماليات مالت نحو الشراء من قبل كل من المصريين والعرب، فى حين مالت تعاملات الأجانب نحو البيع.

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