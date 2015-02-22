كوكا يفشل في الوصول لشباك أروكا .. وريو أفي يخسر

فشل ريو أفي بمشاركة المهاجم المصري أحمد حسن "كوكا" في الوصول لمرمى مضيفهم أروكا في لقاء الجولة 22 من الدوري البرتغالي يوم الأحد، وخسر بهدف.

كوكا لعب المباراة كاملة، منها 45 دقيقة كان فريقه يشارك بـ10 لاعبين بعد طرد يوناتان ديل فيل.

سجل أروكا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة عن طريق أوجستين فولوتيتش.

ورغم النقص العددي حاول ريو أفي تعديل النتيجة من خلال الاعتماد على الكرات العرضية في وجود كوكا صاحب الطول الفارع، ولكنه لم ينجح في التسجيل.

وفشل ريو أفي في الفوز للمباراة الرابعة على التوالي (تعادلين وهزيمتين) بالدوري البرتغالي.

بتلك النتيجة يتجمد رصيده عند 29 نقطة بالمركز الثامن، ويحل أروكا بالترتيب 14 وفي جعبته 19 نقطة.