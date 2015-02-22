مورينيو: تفاجئت من رحيل لامبارد لمانشستر سيتي

(إفي): اعترف البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي الإنجليزي بأنه "تفاجأ" من قرار النجم المخضرم فرانك لامبارد بالانتقال إلى المنافس مانشستر سيتي.

وأوضح مورينيو في تصريحات لبرنامج (أهداف الأحد) على شبكة (سكاي سبورتس) "تفاجئت بقرار لامبارد حين انتقل للسيتي، لكن لن أنتقده أبدا".

ويعد لامبارد قائدا أسطوريا لتشيلسي، ومثّل قميصه بين عامي 2001 و2014 ، وسجل 211 هدفا، لكنه قرر الرحيل إلى نيويورك سيتي الأمريكي، إلا أنه انتقل على الفور إلى مان سيتي على سبيل الإعارة منذ بداية الموسم.

وتابع المدرب الاستثنائي "تركنا لامبارد يرحل لعدة أسباب، فتحنا له الباب لتحديد مستقبله، وكنا نظن أنه سيتجه للولايات المتحدة لموسمين قبل العودة لتشيلسي مجددا، سواء كمدرب مساعد أو كشاف للمواهب أو مديرا للكرة، أي منصب يريده".

وشارك لامبارد في 20 مباراة بالدوري مع سيتي، 17 منها كلاعب بديل، وسجل خمسة أهداف، منها هدف في تشيلسي، وحظي باستقبال رائع من جماهير البلوز في مباراة بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج.

وأشار مورينيو "لاعب الوسط لا يسجل الكثير من الأهداف، لكن لامبارد فريد من نوعه، تعاملت مع عدد كبير من لاعبي الوسط الجيدين في مسيرتي، لكن لا أحد سجل نفس عدد أهداف لامبارد".