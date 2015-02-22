بالفيديو- الصراع يشتعل.. ليفربول يواصل صحوته ويهزم ساوثامبتون

(إفي): واصل ليفربول تألقه في الآونة الأخيرة ليلحق هزيمة بساوثامبتون على ملعب الأخير بهدفين دون رد في قمة الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

ولم يذق الليفر طعم الخسارة في آخر 10 جولات بالدوري الإنجليزي (سبعة انتصارات وثلاث تعادلات) ليواصل صعوده إلى مراكز المقدمة.

ورفع فريق المدرب الأيرلندي بريندان رودجرز رصيده إلى 45 نقطة ليرتقي للمركز السادس.

أما فريق المدرب الهولندي رونالد كومان ففقد فرصة الصعود للمركز الثالث، وظل في ترتيبه الخامس بـ46 نقطة، متقدما بنقطة وحيدة عن ليفربول.

تقدم الضيوف مبكرا بهدف من تسديدة رائعة وبعيدة للبرازيلي كوتينيو (ق3).

واستغل الـ"ريدز" تفكك دفاع ساوثامبتون (ق73) لينجح رحيم ستيرلنج في مضاعفة النتيجة بعد هجمة مرتدة سريعة.

وبفوز ليفربول أصبح الصراع مشتعلا على مقاعد أوروبا بين 7 أندية، إذ يحل أرسنال في المركز الثالث برصيد 48 نقطة يليه مانشستر يونايتد بـ47 وساوثامبتون بـ46 وليفربول بـ45 وتوتنام في المركز السابع برصيد 44 نقطة.

شاهد - أهداف المباراة