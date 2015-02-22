صلاح بديلا لفيورنتينا أمام تورينو

يجلس محمد صلاح جناح فيورنتينا على مقاعد بدلاء فريقه أمام تورينو في لقاء الجولة 24 من الدوري الإيطالي.

واستدعى فيتشينزو مونتيلا المدير الفني لفيورنتينا اللاعب لقائمة المباراة، ولكنه لن يدفع به أساسيا خاصة بعد رحلة لندن الشاقة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام توتنام.

وعلم FilGoal.com أن صلاح سيجلس بديلا أمام تورينو، وذلك قبل الإعلان الرسمي عن التشكيل.

وأعلن النادي رسميا بالفعل عن تشكيل فريقه الذي خلى من أسم صلاح أساسيا.

وربما يرغب مونتيلا في إراحة صلاح لمواجهة توتنام بالدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل بإياب دور الـ32.

وشارك صلاح في لقاء وحيد بالدوري الإيطالي بشكل أساسي، وذلك أمام ساسولو وسجل هدفا وصنع مثله في فوز فريقه 3-1.

ويحتل فيورنتينا الترتيب الخامس برصيد 38 نقطة، ويأتي تورينو بالترتيب 11 برصيد 32 نقطة.