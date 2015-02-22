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السيسى:مصر تدير علاقات توافقية مع جميع الدول..ونستقبل رئيس الصين فى أبريل

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السيسى:مصر تدير علاقات توافقية مع جميع الدول..ونستقبل رئيس الصين فى أبريل السيسى:مصر تدير علاقات توافقية مع جميع الدول..ونستقبل رئيس الصين فى أبريل
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه التقى الرئيس الأمريكى باراك أوباما على هامش زيارته لنيويورك ودار بينهما محادثات إيجابية، مشدداً على أن تدير علاقات توافقية مع كل دول العالم على رأسها أمريكا وروسيا والصين ودول أوروبا.

وأضاف السيسى خلال خطابه الموجه للأمة: "مصر فى حاجة أن تنفتح على كل دول العالم وتتعاون معها من أجل مصلحة مصر"، مشيرًا إلى أنه خلال أبريل المقبل ستستقبل مصر الرئيس الصينى استكمالاً للعلاقات بين البلدين.

ولفت الرئيس إلى أن القوات المسلحة المصرية على الحدود تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار، وذكر قائلاً: "الإجراءات التى يقوم بها الجيش المصرى فى مكافحة الإرهاب فى سيناء لن تنتهى إلا بعد انتهاء بؤر الإرهاب بالكامل، سيناء لن تعمر بالكامل إلا بعد توفير أمن واستقرار حقيقى".

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