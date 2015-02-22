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السيسى: الرئاسة تتبنى مشروعا قوميا لتأهيل الشباب فى المشاركة السياسية

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السيسى: الرئاسة تتبنى مشروعا قوميا لتأهيل الشباب فى المشاركة السياسية السيسى: الرئاسة تتبنى مشروعا قوميا لتأهيل الشباب فى المشاركة السياسية
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، "عندما نقول إن المشاكل والتحديات لدينا كثيرة، فهذا معناه تحدى للمسئول نفسه، وهذا يجعلنا نضع فى الاعتبار الحكم على الجهد والنتائج، ومعناه أن المسئول "لازم يبذل جهد أكبر".

وأضاف الرئيس، فى خطابه للامة اليوم، الأحد، أن معايير اختيارنا لحركة المحافظين الأخيرة كانت الكفاءة والخبرة والشباب، معترفا بوجود قصور فيما يخص معيار الشباب.

وكشف الرئيس عن إطلاق مشروع قومى لتأهيل الشباب يمكنهم من المشاركة السياسية، تتبناه مؤسسة الرئاسة، وفى الدورة الواحدة من خمسمائة لـ ألف شاب سيتم تدريبهم.

وأضاف أن لدينا أيضا المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومشروعات كثيرة تساهم وتخفف من البطالة، وتساعد الفئات محدودة الدخل.

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