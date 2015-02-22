السيسى: كلفت هيئة القناة بتجهيز مشروعات لتقديمها فى المؤتمر الاقتصادى

كتب محمد الجالى- أيمن رمضان- أحمد عبد الرحمن- محمد شعلان- إبراهيم حسان

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن المؤتمر الاقتصادى يتم الإعداد له، وأن قانون الاستثمار الموحد موجود حاليا فى مجلس الوزراء وبمجرد انتهائه سيتم رفعه والتصديق عليه، قائلا "بذلك تكون تم الانتهاء من الخطوة الاولى، وبعد ذلك سنعمل على حل مشاكل المستثمرين وإجراءات الشباك الواحد أو حصول المستثمرين على التصديق اللازم فى أسرع وقت وبأقل جهد".

>وكشف الرئيس السيسى فى كلمته للأمة، اليوم الأحد، عن أن هيئة قناة السويس تعمل على تقديم عدة مشروعات لتقديمها فى المؤتمر الاقتصادى العالمي، قائلا "تم تكليف هيئة قناة السويس بأن تجهز مشروعات خاصة بها تقدمها فى المؤتمر الاقتصادى ضمن مشروعات الدولة المصرية".

>

'); } }); } catch (e) { } } return false; }); });