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الأكراد يطردون داعش من 20 قرية بالحسكة السورية

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الأكراد يطردون داعش من 20 قرية بالحسكة السورية الأكراد يطردون داعش من 20 قرية بالحسكة السورية

المقاتلون الأكراد

تمكن المقاتلون الأكراد اليوم من استعادة السيطرة على نحو 20 قرية وتجمعا سكنيا في الحسكة السورية كانت تحت قبضة تنظيم داعش الإرهابي بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الحملة الواسعة التي تشنها وحدات حماية الشعب الكردية تتم بالتنسيق مع التحالف الدولي.

وسيطرت وحدات حماية الشعب الكردية اليوم على نحو 20 قرية وتجمعا سكنيا في محافظة الحسكة في شمال شرق سوريا بعد معارك عنيفة مع تنظيم داعش، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان وأبرز حزب سوري كردي حسب ما ذكر موقع “فرانس 24″.

وحصلت العملية بتنسيق واضح مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الذي ينفذ ضربات جوية على مواقع التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق.

وقال المرصد أن وحدات حماية الشعب شنت بعد منتصف الليلة الماضية هجوما في ريف بلدة تل حميس جنوب مدينة القامشلي على مواقع لتنظيم داعش، وتمكنت من التقدم والسيطرة على نحو عشرين قرية ومزرعة وتجمعا سكنيا في محيط منطقة أبو قصايب.

وقتل في المعركة ما لا يقل عن 12 مقاتلا من تنظيم داعش ، بحسب المرصد، بينما لم تحدد الخسائر في صفوف المقاتلين الأكراد.

ونفذت طائرات التحالف العربي الدولي خلال العملية ضربات جوية عدة على مناطق في محيط منطقة الاشتباك.

وأكد نواف خليل متحدثا باسم حزب الاتحاد الديمقراطي، أبرز حزب سوري كردي، تقدم المقاتلين الأكراد، مشيرا إلى أن هدف الأكراد الحالي هو “هزيمة الجهاديين في كل أماكن وجودهم من روج افا “غرب إقيلم كردستان” وحتى سوريا”.

وذكر المرصد ونواف خليل أن المعارك مستمرة عنيفة في المنطقة ، وقال الأخير إنها من أوسع الحملات التي تقوم بها وحدات حماية الشعب في الفترة الأخيرة.

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