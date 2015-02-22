الحوثيون يطلقون سراح طبيب الرئيس اليمنى عبد ربه منصور

قال مختار أحمد على سالم الشعناء، نجل الطبيب الخاص بالرئيس اليمنى عبد ربه منصور، إن الحوثيين أطلقوا سراح والده مساء اليوم الأحد.

وأوضح مختار أحمد على سالم الشعناء فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الحوثيين قاموا بالتحقيق مع والده لمعرفة كيفية هروب الرئيس اليمنى إلى عدن، وما إذا كان سفره نتيجة لظروف الصحية.

وقال مختار أحمد على سالم الشعناء، إن الحوثيين عاملوا والده معاملة طيبة وأطلقوا سراحه فور انتهاء التحقيق وهو بحالة جيدة.

يذكر أن مسلحين من الحوثيين اختطفوا أمس السبت طبيب الرئيس اليمنى الخاص وهو فى طريقه إلى منزل الرئيس اليمنى، كما قام مسلحون حوثيون بنهب منزل الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى بعد مغادرته العاصمة صنعاء.