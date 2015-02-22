ضبط مصنع حلاوة طحينية بدون ترخيص فى الفيوم

صرح الدكتور مدحت شكرى، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بأن الحملات التى تشنها لجنة من قسم مراقبة الأغذية بالإدارة الوقائية- المكونة من كل من الدكتور عماد الدين حسن، مدير الشئون الوقائية، ومراقبى ومفتشى الأغذية بالمديرية وإدارة البندر- ضبطت مصنع حلاوة طحينية بدون ترخيص، وحررت محضرًا بالواقعة وحررت للعاملين فى المصنع 24 محضر جنحة لعدم حملهم شهادات صحية سارية المفعول مع أخذ 4 عينات من الحلاوة الطحينية إنتاج المصنع وعينة طحينة وعينة سكر لإرسالها للمعامل وتحديد مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه مع إخطار الوحدة المحلية والأمن الصناعى لاستصدار قرار بغلق المصنع لحين ترخيصه واستيفائه للاشتراطات الصحية.

شبكةعيونالإخبارية

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