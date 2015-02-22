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حبس 3 من لصوص الدرجات البخارية بأكتوبر

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حبس 3 من لصوص الدرجات البخارية بأكتوبر حبس 3 من لصوص الدرجات البخارية بأكتوبر
أمرت نيابة ثان أكتوبر برئاسة المستشار محمد يسرى رئيس النيابة، بحبس 3 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الدرجات البخارية لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت البداية عندما استوقفت دورية بمدينة السادس من أكتوبر ثلاثة أشخاص يستقلون دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، فأطلق أحدهم النار من فرد خرطوش على القوة وفروا هاربين فأطلقت القوات النار تجاههم، فأصيب أحدهم قبل ضبطه.

وبمواجهة المتهم اعترف بسرقة الدرجة البخارية مع باقى المتهمين، الذين تم ضبطهم بعد مداهمة مقر سكنهم، واعترف الثلاثة بأنهم كونوا تشكيل تخصص فى سرقة الدرجات البخارية بالإكراه فتحرر لهم المحضر اللازم وإحالتهم إلى النيابة فأصدرت قرارها السابق.

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مصر 365