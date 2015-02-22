ضبط موظفين زوَّرا مسوغات تعيينهما بمستشفى عام فى الشرقية

تمكن ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، اليوم، من ضبط موظفين بمستشفى حميات الزقازيق، لتزويرهما شهادات منسوب صدورها لجهات حكومية والعمل بها بالمخالفة للقانون.

كانت البداية بورود معلومات إلى مكتب الرقابة الإدارية بالزقازيق، تفيد بأن "محمد.إ.م" 38 سنة، موظف بمستشفى الحميات زور شهادة بكالريوس تجارة منسوب صدورها لجامعة الزقازيق، و"السيد.ق" 30 سنة، زور شهادة تأهيل مهنى "5%" منسوب صدورها لمكتب التأهيل المهنى بمدينة بلبيس.

توصلت تحريات الرائد محمد خالد شعيب، الضابط بمكتب الرقابة الإدارية، إلى صحة المعلومات، وأن المتهمين قدما الشهادتين إلى مديرية الصحة وحصلا على عمل بمستشفى حميات الزقازيق فتحرر المحضر اللازم وأمر محمد سمير وكيل نيابة قسم ثان الزقازيق، بضبطهما.

داهم الرائد محمد خالد شعيب، برئاسة العقيد حيدر منصور، وكيل مكتب الرقابة الإدارية، بإشراف العميد علاء جاد الحق، مدير مكتب الرقابة الإدارية، المتهمين فى مقر عملهما وألقى القبض عليهما وتحرر المحضر رقم 106 إدارى قسم ثان الزقازيق لسنة 2015، وبعرضهما على النيابة العامة باشرت التحقيقات معهما، بمعرفة محمد سمير وكيل النيابة وسكرتاريته رفاعى عبد الحميد، ووجهت لهما تهمة التزوير فى مستند رسمى وأمرت بصرفهما من النيابة بضمان محل إقامتهما لحين وصول تقرير أبحاث التزوير والتزيف.