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القبض على رئيس حى دار السلام أثناء تقاضيه رشوة للبناء بدون ترخيص

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القبض على رئيس حى دار السلام أثناء تقاضيه رشوة للبناء بدون ترخيص القبض على رئيس حى دار السلام أثناء تقاضيه رشوة للبناء بدون ترخيص
أكد مصدر مسئول فى مباحث العاصمة بمحافظة القاهرة، أنه تم إلقاء القبض منذ قليل على المهندس إبراهيم طاحون رئيس حى دار السلام، وأحد أفراد الشئون القانونية بالحى، أثناء تقاضيهم رشوة من أحد المواطنين نظير تسهيل إصدار تراخيص بناء عقار فى الحى.

جدير بالذكر أن هناك أكثر من 72 عقارًا تم بناؤها بالمخالفة لقانون البناء على أراضى الدولة وبدون ترخيص، وصدر لـ 26 فقط منها قرارات إزالة، وهناك 26 عقارًا صادر لها قرارات إزالة غير كاملة للأدوار المخالفة والتى وصل ارتفاع عدد الأدوار إلى 11 و13 دورًا، بينما هناك 15 عقارًا ليس لها قرارات إزالة.

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مصر 365