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مشاجرة بين ضابط مرور ونجل مرشح للبرلمان ببنى سويف

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مشاجرة بين ضابط مرور ونجل مرشح للبرلمان ببنى سويف مشاجرة بين ضابط مرور ونجل مرشح للبرلمان ببنى سويف
وقعت مشادة كلامية فى ميدان الزراعيين ببنى سويف، بين وليد محمد عزت 27 عاما نجل اللواء محمد عزت فتح الباب السكرتير العام السابق لمحافظة بنى سويف ومرشح مركز سمسطا، والملازم اول عبدالرحمن محمد هديب من إدارة المرور، تطورت الى مشاجرة بالأيدى، أصيب الاثنان خلالها، وتم التحفظ على نجل السكرتير العام بجوار احدى السيارات، وعند استدعاء الشرطه قام الضابط بالاشتباك مع الشاب، وتدخلت القوات ايضا وأطلقت النار لتفرقة المواطنين.

واكد شاهد عيان لـ"اليوم السابع"، ان ضابط المرور طالب الشاب بابراز رخصة القياده اثناء مرور ه بسيارته رقم 3486 و ى ج، على كمين الزراعيبن ووقعت بينهما مشادهةكلامية قام خلالها الشاب بالتعدى على الضابط مما ادى الى اصابته بالجبهة ثم تطورت المشاجرة.

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مصر 365