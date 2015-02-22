لجنة بـ"الأوقاف" تعاين أرض الهيئة بالوادى الجديد لزراعتها بالوقود الحيوى

زار وفد من هيئة الأوقاف المصرية، اليوم الأحد، موضع أرض استثمارية تابعة للهيئة بمحافظة الوادى الجديد، لبحث تنفيذ مشروع مزارع لإنتاج الوقود الحيوى من نباتات الجتروفا والهوهوبا، الذى يستخدم فى إنتاج زيوت محركات الطائرات، حيث تنفذ هيئة الأوقاف مشروع مزارع الوقود الحيوى على مساحة 5 آلاف فدان.

ومن جانبها عاينت اللجنة مساحات الأراضى التى سيتم زراعتها بمركزى الخارجة والداخلة فى إطار جهود المحافظة لتأمين استخدام مياه برك الصرف الزراعى والحد من ارتفاع منسوب المياه داخل برك الصرف.

وضمت اللجنة الدكتور أسامة المراغى، مستشار الهيئة للشؤون الزراعية، والدكتور محمد مدحت منير، والدكتور صلاح عبد العزيز من قيادات الهيئة.