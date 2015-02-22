استشارى أمراض جلدية: تغيرات الجو تؤثر على شكل الأعضاء التناسلية للرجال

أرسل قارئ يقول: فى بعض الأحيان يلاحظ تغيرات فى الشكل الخارجى لأعضائه التناسلية، كارتفاع الخصيتين أو ارتفاع واحدة منهما عن الأخرى، فهل يعد ذلك دليلا على إصابته بمرض أم هو أمر طبيعى؟

ويجيب عن سؤاله الدكتور ياسر سامى استشارى الأمراض الجلدية والتناسلية والعلاج بالليزر قائلا: هناك العديد من العوامل التى تؤثر على الشكل الخارجى للأعضاء التناسلية لدى الرجل، منها برودة الجو والتى تؤدى أحيانا إلى ارتفاع الخصيتين عن موضعهما الطبيعى، وانكماشهما لأعلى قليلا، وهو أمرا طبيعيا لا يستدعى القلق، وغالبا ما تنتهى تلك الأعراض مع ارتفاع درجات الحرارة فى فصل الصيف.

كما أنه فى أغلب الأحيان يوجد لدى الرجال خصية مرتفعة قليلا عن الأخرى وهو أيضا أمر طبيعى.

ويضيف سامى أن ما يشكو منه القارئ لا يستدعى القلق، وخاصة فى حالة عدم مصاحبته لأعراض معينة، كالألم فى الخصية أو تأخر الإنجاب أو قصور فى القدرة الجنسية وضعفها، وما دون ذلك فهو وضع طبيعى مؤقت وغير مقلق.

إزالة دوالى الخصية لا يؤثر على الكفاءة الجنسية للرجل

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