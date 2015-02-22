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محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لأسرتا شهيدا حادث ليبيا بمسقط رأسهم

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محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لأسرتا شهيدا حادث ليبيا بمسقط رأسهم محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لأسرتا شهيدا حادث ليبيا بمسقط رأسهم

قدم المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط واجب العزاء لاسرتا الشهيدين عادل فرج عبد العظيم” و”محمد عبد النبي عبد الحميد” بمسقط رأسهم بنجع على منصور بمركز منفلوط واللذان استشهدا خلال الحادث الإرهابى الذى استهدف منطقة القبة بدولة ليبيا اول امس وادى الى سقوط العديد من الشهداء والمصابين.

كما سلم المحافظ أسرتا الشهيدين مساعدات مالية عاجلة مصدرا تعليماته للأجهزة التنفيذية بتلبية جميع طلبات واحتياجات أسرة الشهيدين داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يرزق أهلهما الصبر والسلوان.

مؤكدًا على حرص القيادة السياسية والأجهزة التنفيذية بالدولة على الوقوف بجانب أبنائها فى الداخل والخارج وتقديم يد العون لهم مطالبا جموع الشعب المصرى بالتصدى للإرهاب من خلال التنمية والعمل وتوحيد الصف والتعاون مع الأجهزة التنفيذية والأمنية للتصدى للمخربين والمعتدين.

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