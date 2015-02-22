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السيسي : الإفراج عن الدفعة الأولى من الشباب الأبرياء بالسجون خلال أيام

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السيسي : الإفراج عن الدفعة الأولى من الشباب الأبرياء بالسجون خلال أيام السيسي : الإفراج عن الدفعة الأولى من الشباب الأبرياء بالسجون خلال أيام

الرئيس عبد الفتاح

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه سيتم إطلاق سراح الدفعة الأولى من الشباب الأبرياء المحتجزين في السجون خلال يومين  .

وتابع : ” أسقطنا وأجلنا ديون صغار الفلاحين وندعم البنك الزراعي ، ونعمل على حل مشاكل زراعة محاصيل القطن والقمح والأرز  ” .

وقال الرئيس أنه تم تخصيص  1.6 مليار جنيه لتطوير القرى الأكثر احتياجًا ، و تخصيص 100 مليون جنيه للأطفال المصريين الموجودين في الشوارع كمبلغ أولي  .

وأضاف : ” نولي اهتماماً كبيراً بذوي الاحتياجات الخاصة ، كما  سيتم التصديق على قانون الاستثمار الموحد فور خروجه من مجلس الوزراء الأن  . كما  كلفت هيئة قناة السويس بتنفيذ مشروعات تقدمها خلال المؤتمر الاقتصادي ، كما  نشكل مكتب إعلامي في رئاسة الجمهورية للتواصل مع كافة مؤسسات الدولة ” .

وأكد السيسي حرصه على اختيار كفاءات خلال حركة المحافظين ، مشيرا إلى أن المسؤولين في الوزارات والمحافظات يعملون في ظروف صعبة وسط إمكانيات متواضعة ، و يجب أن يبذل المسؤولين جهود أكبر للنجاح في مهماتهم .

وأشار إلى أن معايير اختيارنا للمحافظين الجدد كانت الكفاءة والخبرة والشباب  ، كما سيتم إطلاق مشروع قومي لتأهيل الشباب خلال الفترة المقبلة ، و الدولة تتبنى مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ،  لن يستطيع أحد قهر إرادة المصريين وسنتغلب على كافة الصعاب .

 

 

 

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