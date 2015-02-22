السيسي : الإفراج عن الدفعة الأولى من الشباب الأبرياء بالسجون خلال أيام

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه سيتم إطلاق سراح الدفعة الأولى من الشباب الأبرياء المحتجزين في السجون خلال يومين .

وتابع : ” أسقطنا وأجلنا ديون صغار الفلاحين وندعم البنك الزراعي ، ونعمل على حل مشاكل زراعة محاصيل القطن والقمح والأرز ” .

وقال الرئيس أنه تم تخصيص 1.6 مليار جنيه لتطوير القرى الأكثر احتياجًا ، و تخصيص 100 مليون جنيه للأطفال المصريين الموجودين في الشوارع كمبلغ أولي .

وأضاف : ” نولي اهتماماً كبيراً بذوي الاحتياجات الخاصة ، كما سيتم التصديق على قانون الاستثمار الموحد فور خروجه من مجلس الوزراء الأن . كما كلفت هيئة قناة السويس بتنفيذ مشروعات تقدمها خلال المؤتمر الاقتصادي ، كما نشكل مكتب إعلامي في رئاسة الجمهورية للتواصل مع كافة مؤسسات الدولة ” .

وأكد السيسي حرصه على اختيار كفاءات خلال حركة المحافظين ، مشيرا إلى أن المسؤولين في الوزارات والمحافظات يعملون في ظروف صعبة وسط إمكانيات متواضعة ، و يجب أن يبذل المسؤولين جهود أكبر للنجاح في مهماتهم .

وأشار إلى أن معايير اختيارنا للمحافظين الجدد كانت الكفاءة والخبرة والشباب ، كما سيتم إطلاق مشروع قومي لتأهيل الشباب خلال الفترة المقبلة ، و الدولة تتبنى مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ، لن يستطيع أحد قهر إرادة المصريين وسنتغلب على كافة الصعاب .