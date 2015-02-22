السيسي : سنحاسب أي مسئول ثبت تقصيره في أحداث الدفاع الجوي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدول العربية قدمت واجب العزاء في ضحايا ليبيا وعرضت المساعدات ، خاصة الإمارات والأردن ، مشيرا إلى أن مصر لا تحتل أي بلد ، والقوات المسحلة لا تعتدي على أحد . مشيرا إلى أن الجيش يعمل جيدا على الحدود الشرقية والغربية ومختلف الحدود .

وقال السيسي في خطابه : ” أي حد هيتورط في أي جريمة وأي مسئول يثبت تقصيره سيتم محاسبته ، وهذا سيحدث في قضية مقتل شيماء الصباغ واحداث الدفاع الجوي وهما الآن أمام النيابة العامة . وعندنا قضاء شامخ ونيابة شامخة و محدش هيكون معانا واحنا بنتحاسب يوم القيامة .” مستدركا : ” مش عاوزين الموضوعات دي تخلينا نتشكك في بعض . . ليس هناك مصلحة في أن نهمل او نتجاوز في حق الوطن “.