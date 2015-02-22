ننشر أسماء مرشحى مجلس النواب في قوائم الإسكندرية والبحيرة ومطروح

ضمت قائمة في حب مصر بالإسكندرية 15مرشح على مقاعد الأصلي، و15 أخرين على مقاعد الاحتياطي، وقد جاءت أبرز الأسماء“سعداوي راغب ضيف الله حسين “فئات أخرى” من عائلة ضيف الله، “مي محمود أحمد إبراهيم” شباب، “سوزي عدلي ناشد جرجس” مسيحي، “محمد فرج أبراهيم عامر” فئات أخرى، “سحر طلعت مصطفى إبراهيم”، “مارجريت منير” مقيم بالخارج، “محمود السيد محمد سعد” البحيرة شباب، “نجوى خلف محمد أمام علي” ذو أعاقة البحيرة، أحمد محمد عبد الرحمن قرقورة” فئات أخرى البحيرة. كما ضمت عبير علي علي” فلاح البحيرة، “مروان علي حمزة قاسم”البحيرة، إيهاب زكريا عطا الله عبد المسيح، مسيحي، “عفاف عيسى” مسيحي البحيرة، “أحمد عبد الواحد” مطروح فلاح”.

أما في القائمة الاحتياطي فرج سعداوي راغب ضيف الله فئات أخرى، مروة تاج الدين سيد ناجي شباب، “نانسي بشوي مرجان جرجس” مسيحي، “وليد عمر عبد العزيز فرحات”فئات أخرى”. “إيهاب دياب عبد الرحمن”، “مي محمد مختار”، “منى الشبراوي سيد أحمد”، “أحمد حمدي فتح الله”. “جمعة خلف محمد أمام”، “خالد الشرنوبي”، “لبنى عبد العزيز سعد”، “ماهر أمين امين قاسم”، “هاني مجدي عياد”، “هدير عوض”، “عدلي عبد الواحد”.

كما ضمت قائمة حزب النور 15مرشح على محافظات الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح، وقد ضمت القائمة 7سيدات ، وقدجاءت أبرز الأسماء في القائمة: “طلعت مرزوق عبد العزيز سعد” فئات أخرى”، “محمد إبراهيم عبد الحميد” وشهرته”محمد إبراهيم منصور” فئات أخرى”، “أشرف ثابت سعد الدين” وشهرته أشرف ثابت”، “نادر محمود عبد السلام بكار” شهرته”نادر بكار”. “فتحي سعد سليمان” وشهرته”فتحي سعد سليمان”، “حنان محمد عطيه علام” وشهرتها”حنان علام”، و “نادر الصيرفي” مسيحي”، “هاني سمير عبد الملاك” البحيرة- مسيحي، “سلوى شوقي سعد ” البحيرة مسيحية”، “رشا حمدي عبد اللطيف”البحيرة عمال، “ثناء عبد السلام جمعة” البحيرة عمال، “مريم بسام السيد حسانين” شباب البحيرة، “حسناء حسن عبد المقصود عبد السلام” البحيرة شباب والشهرة”حسناء عبد السلام”، “محمود محمد عبد المنعم” البحيرة وشهرته”محمود عبد المنعم”، ” فوزية محمد الشحات خليل” مطروح.