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السيسي : 30 يونيو نجحت بوحدة الشعب .. والجيل الرابع من الحروب يستهدف مصر

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السيسي : 30 يونيو نجحت بوحدة الشعب .. والجيل الرابع من الحروب يستهدف مصر السيسي : 30 يونيو نجحت بوحدة الشعب .. والجيل الرابع من الحروب يستهدف مصر

 

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي أن  ستستقبل الرئيس الصيني خلال أبريل القادم لإستكمال المباحثات .

وتابع : ” هناك جهد كبير للجيش والشرطة لاستعادة السيطرة الكاملة على سيناء السيسي و لن نهدأ حتى يتم تطهير سيناء من البؤر الإرهابية و رؤيتنا الثابتة هى الحفاظ على الدولة المصرية

وقال السيسي أن  ثورة 30 يونيو لم تكن لتنجح لولا وحدة الشعب المصري ، وقد طالبت القوى السياسية بعدم الاختلاف ومراعاة وحدة المصريين .

وأضاف أن  الجيل الرابع من الحروب في منتهى الخطورة ويستهدف مصر  .

وأكد السيسي أنه من الضروري يجب أن يعرف أشقائنا في الخليج أننا نكن لهم كل احترام وحب وتقدير ، ومصر حظت بدعم كبير من والإمارات والكويت وهذا ساعدها على الوقوف أمام التحديات ، ومصر ستقف مع الخليج في جميع التحديات التي ستقابل الدولة ، قائلا : “وجدت تفهم من الملك سلمان لما يحاك من مؤامرات ضد مصر .

وقال : ” شكلنا مجالس تخصصية تابعة لرئاسة الجمهورية بهدف تقديم المشورة في الملفات المختلفة ، و خصصنا مليار جنيه لتطوير منطقة الدويقة بالمناصفة بين وصندوق تحيا مصر ، ولا أنكر احتمالية وجود شباب أبرياء داخل السجون ” .

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