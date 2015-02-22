إزالة 88 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج‎

تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج بشأن اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كافة التعديات الواقعة علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة قام عدد 6 من الوحدات المحلية بحملات إزالة مكبره اسفرت عن إزالة عدد 88 حالة تعدي علي الاراضي الزراعية وأملاك الدولة.

حيث قامت الوحدات المحلية لمراكز ومدن المنشأة والمراغة ودار السلام وطما وساقلتة وجرجا تحت أشراف المهندس علاء ياسين سكرتير عام المحافظة وبالاشتراك مع مديرية الزراعة بسوهاج وشرطة المسطحات المائية بالمحافظة وبتأمين من قوات الأمن ومعدات الوحدات المحلية المختلفة بعمل حملات مكبرة بالأمس اسفرت عن تنفيذ إزالات لعدد 88 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة حيث تمت إزالة عدد 35 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية منها حالتين تعدي علي أملاك الدولة ناحية مركز المنشاة ، كما تمت إزالة عدد 14 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية ناحية مركز المراغة ، وإزالة عدد حالتين تعدي علي الاراضي الزراعية بناحية مركز دار السلام ، كما تمت إزالة عدد 15 حالة ناحية مركز طما ، وعدد16 حالة ناحية مركز ساقلتة ، وأيضا إزالة عدد 6حالات تعدي علي الأراضي الزراعية ناحية مركز جرجا.

وشدد المحافظ علي المتابعة المستمرة لظاهرة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج وتكثيف الحملات بنواحي مراكز ومدن المحافظة للقضاء علي تلك الظاهرة والحفاظ علي الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.