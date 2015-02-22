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التعرف على 3 من المشاركين في واقعة عنصرية تشيلسي بباريس

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التعرف على 3 من المشاركين في واقعة عنصرية تشيلسي بباريس التعرف على 3 من المشاركين في واقعة عنصرية تشيلسي بباريس

(إفي): أكدت الشرطة البريطانية يوم الأحد تعرفها على ثلاثة من الأشخاص الذين شاركوا في واقعة عنصرية ارتكبها بعض مشجعي تشيلسي الإنجليزي ضد رجل أسمر البشرة في مترو باريس قبل مواجهة بي إس جي الفرنسي بذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم.

وكان المواطن الإنجليزي بول نولام صور بهاتفه المحمول الواقعة والتي قام فيها عدد من مشجعي تشيلسي بدفع الرجل لمنعه من صعود عربة المترو معهم.

ويظهر الفيديو تكرار الأمر ضد الرجل (33 عاما) من أصل موريتاني وتكرار عبارات مثل "تشيلسي تشيلسي ونحن عنصريون ويروق لنا الأمر".

وأعلن النادي اللندني يوم الخميس قراره بمنع خمسة من مشجعيه المتورطين في الواقعة من دخول ملعب ستامفورد بريدج.

وجاء في البيان "في حالة العثور على أدلة ضرورية تؤكد تورطهم بصورة مباشرة في الحادث، سيسري قرار المنع مدى الحياة".

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فيديو اليوم السابع