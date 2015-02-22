أتليتكو مدريد يعود لتدريباته استعدادا لمواجهة ليفركوزن

(إفي): عاد أتليتكو مدريد إلى تدريباته يوم الأحد بعد ساعات من فوزه على ألميريا (3-0) بالجولة الـ24 من الدوري الإسباني، ليتركز هدفه القادم على مواجهة ليفركوزن الألماني في ذهاب الدور الـ16 من دوري الأبطال الأوروبي، المقررة الأربعاء المقبل بمعقل الأخير.

وشهد مران الأحد غياب كوكي ريسوريكسيون لإصابته بتمزق في أنسجة عضلات الساق الذي تعرض لها في 7 فبراير خلال الدقائق الأولى من الدربي أمام ريال مدريد بالدوري الإسباني، التي لم يتعاف منها بعد وكانت سببا في غيابه عن المباراتين الأخيرين للروخيبلانكوس، كما ستحرمه من المشاركة في لقاء الإياب أمام الفريق الألماني.

فيما سيكون باقي لاعبي الفريق المدريدي الذي يقوده الأرجنتيني دييجو سيميوني متاحين من أجل لقاء الفريق الألماني.