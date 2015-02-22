بالفيديو- تعادل تاسع مخيب لروما وميلان يفوز أخيرا

(إفي): سقط روما مجددا في فخ التعادل يوم الأحد في بطولة الدوري الإيطالي على ملعب هيلاس فيرونا بهدف لمثله في الجولة 24 ، ليتسع الفارق مع المتصدر يوفنتوس إلى تسع نقاط.

من جانبه استعاد ميلان ذاكرة الانتصارات الأحد أمام تشيزينا بهدفين دون رد.

بداية من ملعب هيلاس فيرونا، حيث تعادل "الذئاب" للمرة التاسعة في الكالتشو هذا الموسم، وفقدوا نقطتين جديدتين في الصراع على اللقب، إذ لم يحقق سوى فوز وحيد في آخر سبع جولات، ليصبح المركز الثاني مهددا.

واكتفى فريق المدرب رودي جارسيا بالحصول على النقطة 48 في الوصافة، مقابل 57 لليوفي المتصدر الذي يقترب بخطى ثابتة نحو الاحتفاظ باللقب للمرة الرابعة.

تقدم القيصر فرانشيسكو توتي من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء (ق26) وجاء التعادل من نيران صديقة بهدف سجله المالي سيدو كيتا بالخطأ في مرماه (ق38).

ونال هيلاس فيرونا النقطة 25 في المركز الـ15.

شاهد أهداف مباراة روما وفيرونا

وحقق ميلان فوزا منتظرا على ملعبه أمام تشيزينا قبل الأخير بثنائية دون رد، ليرفع رصيده إلى 33 نقطة بالمركز الثامن.

افتتح جياكومو بونافنتورا التسجيل من تصويبة قوية (ق22) وضاعف النتيجة جيامباولو باتزيني من ضربة جزاء في آخر دقيقة.

شاهد أهداف المباراة

كما تغلب لاتسيو على زائره باليرمو بهدفين لواحد ليرتقي للمركز الرابع مؤقتا بـ40 نقطة، مقابل 33 لباليرمو التاسع.

سجل للـ"نسور" ستيفانو ماوري وأنطونيو كاندريفا (ق33 و78) نظير هدف للأرجنتيني المتألق باولو ديبالا (ق26).