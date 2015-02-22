5 نصائح لتقوية مناعتك أثناء تقلبات الطقس

فى ظل تقلبات الطقس وعدم استقراره، يصبح الإنسان أكثر عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض نظراً لضعف قوة جهازه المناعى، ولذا يبحث الكثيرون عن أفضل الأطعمة التى تساعد فى تقوية مناعته فى ظل هذه التقلبات.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، إن اهتمام الشخص بنوعية الأطعمة التى يتناولها فى هذه الفترة، تساعده على تجنب الإصابة بأمراض الشتاء مثل نزلات البرد والنزلات الشعبية الحادة، والالتهابات الرئوية.

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، بعض النصائح التى تساعد على تقوية الجهاز المناعى أثناء تقلبات الطقس ومنها:

1- تناول الماء، لأنه ينقى الجسم من السموم وتقوى الجهاز المناعى.

>2- عليك الإكثار من تناول المشمش والمشروم والثوم، وذلك لاحتوائهم على مواد تساعد على محاربة الالتهابات، وبعض مضادات الأكسدة التى تحد من الإصابة بالسرطان، وتقوى الجهاز المناعى بشكل ملحوظ.

>3- الابتعاد عن العصبية والتوتر، لأنهما يساهمان فى انخفاض مناعتك، وتعرضك للإصابة بالأمراض.

>4- الاهتمام بتناول البرتقال والموز، لأنهما يساهمان فى تخلص الإنسان من الضغوط النفسية، ويحاربان الأمراض.

5- تناولك للأطعمة الغنية بالحديد مثل "الكبدة والسبانخ والعسل الأسود"، يساهمان فى تقوية جهازك المناعى ضد الإصابة بأى امراض.

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