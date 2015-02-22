محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء فى شهيدى حادث ليبيا بمسقط رأسهم

قدم المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط واجب العزاء لأسرتى الشهيدين عادل فرج عبد العظيم" و"محمد عبد النبى عبد الحميد" بمسقط رأسهم بنجع على منصور بمركز منفلوط، وكان الشهيدان استشهدا خلال الحادث الإرهابى الذى استهدف منطقة القبة بدولة ليبيا أول أمس وأدى إلى سقوط العديد من الشهداء والمصابين.

كما سلم المحافظ أسرتا الشهيدين مساعدات مالية عاجلة مصدرا تعليماته للأجهزة التنفيذية بتلبية جميع طلبات واحتياجات أسرة الشهيدين، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يرزق أهلهما الصبر والسلوان .

وأكد المحافظ على حرص القيادة السياسية و الاجهزة التنفيذية بالدولة على الوقوف بجانب ابنائها فى الداخل والخارج، وتقديم يد العون لهم مطالبا جموع الشعب المصرى بالتصدى للارهاب من خلال التنمية والعمل وتوحيد الصف والتعاون مع الأجهزة التنفيذية والأمنية للتصدى للمخربين والمعتدين .