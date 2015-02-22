وزيرة القوى العاملة ومحافظ قنا يتفقدان مستشفى العمالة المنتظمة

قالت الدكتورة ناهد العشرى وزير القوى العاملة إن الوزارة أعلنت عن 170 ألف وظيفة على مستوى الجمهورية منذ عام 2013 متبقى منها 33 ألف فرصة عمل حتى الآن.

جاء ذلك خلال زيارة الوزيرة لمحافظة قنا ولقائها بوسائل الإعلام بديوان عام المحافظة بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأضافت ناهد العشرى إن زيارتها لمحافظتى سوهاج وقنا جاءت لتفقد مستشفى العمالة المنتظمة فى سوهاج، والوقوف على مدى القصور بالمستشفى، مشيرة إلى أنها تلقت وعدًا من الدكتور أيمن عبد المنعم مخافظ سوهاج بانتهاء من أعمال الصيانة بها وتقسيمها إلى وحدات صحية خلال 3 أشهر، بالإضافة إلى تفقد مركز التدريب بقفط.

وأكدت ناهد العشرى أن المركز مختص لتدريب الشباب للدفع بهم لسوق العمل، لافتة أن المركز يحتوى على 18 سريرا و63 حجرة و8 ورش.

وأضافت ناهد العشرى، أنه بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى ومنظمات دولية سيتم تطوير المركز ليصبح على المستوى الإقليمى وليس المحلى فقط.