مستثمر صينى يقرر إقامة مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية بالقنطرة شرق

استقبل اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة وبحضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة أحد رجال الأعمال والمستثمرين من دولة الصين.

وتقدم رجل الأعمال الصينى بطلب لتخصيص قطعة أرض بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق بمساحة إجمالية فى حدود 23 ألف متر مربع لإقامة مشروع صناعى استثمارى لإنتاج وتصنيع الأعلاف الحيوانية والمنتظر أن يوفر نحو 300 فرصة عمل جديدة لأبناء الإسماعيلية.

وناقش المحافظ مع المستثمر الصينى كافة الأمور المتعلقة بإنشاء المشروع معربًا عن الموافقة المبدأية على إقامته بعد مراجعة دراسات الجدوى الاقتصادية المتكاملة للمشروع من قِبَل المتخصصين والجهات المعنية، والحصول على كافة الموافقات.

وأكد اللواء ياسين طاهر أن المحافظة تسعى جاهدة بكامل أجهزتها التنفيذية لتقديم كافة التسهيلات، والتيسيرات اللازمة، لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة للمنطقة، وتشجيع الاستثمار والمستثمرين الجادين، من أجل خلق المزيد من فُرَص العمل وتحقيق التنمية، بحضور الدكتور مهندس سيد حجازى مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة ومحمد حسن مدير عام مكتب خدمة المستثمرين.