ناهد العشرى:ذوو الاحتياجات الخاصة يرفضون فرص عمل الوزارة بالشركات الخاصة

قالت الدكتورة ناهد العشرى وزير القوى العاملة ردا على سؤال حول عدم الاستجابة لمطالب ذوى الاحتياجات الخاصة بتوفير نسبة الـ5% لتوظيفهم، إنها لا تلوم ذوى الاحتياجات الخاصة فى مطالبهم بحقوقهم، إلا أن معظمهم يرفض فرص العمل المقدمة لهم من قبل وزارة القوى العاملة من خلال الشركات الخاصة، مضيفة: إنهم يطالبون بالوظائف الحكومية وهى غير متاحة فى الوقت الحالى، ويرفضون الشركات الخاصة.

جاء ذلك خلال زيارة الوزيرة لمحافظة قنا ولقائها بوسائل الإعلام بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ومن جانبه، أوضح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، أن المحافظة بدأت بالتنسيق والجهات المسئولة والتنظيم والإدارة عملية حصر للوظائف الشاغرة لتوفير نسبه الـ 5 % لذوى الاحتياجات الخاصة فى تلك الوظائف التى سيتم الإعلان عنها خلال فترة قريبة.

وأضاف عبد الحميد الهجان أن المحافظة استطاعت من خلال إدارة تشغيل الشباب توفير العديد من فرص العمل من خلال برتوكلات تعاون مع منظمات دولية منها 125 فرصة عمل بالسعودية.

فيما أعلن عليو ثابت عليو وكيل وزارة القوى العاملة بقنا أن هناك 2280 فرصة عمل متاحة لأبناء المحافظة فى قطاع السياحة بالغردقة وسفاجا.