بالأسماء.. اللجنة المشرفة على الانتخابات بالأقصر تقبل أوراق 86 مرشحا

أعلن المستشار فواز إبراهيم، رئيس اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب بالأقصر، عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات البرلمانية، موضحا أن إجمالى عدد المرشحين أصبح 86 مرشحا بعد استبعاد 3 مرشحين لعدم استكمال أوراقهم.

وأضاف أن اللجنة قبلت أوراق 14 مرشحا بدائرة مركز أرمنت، و19 مرشحا عن دائرة مركز إسنا، و16 عن دائرة مركز القرنة، و20 مرشحا عن دائرة مركز الأقصر، وأخيرا 17 عن دائرة بندر الأقصر.

وأوضح أن المرشحين بمركز أرمنت هم:

>1- منتصر أمين سليم مهندس زراعى، الحركة الوطنية المصرية.

>2- محمد بهجت أحمد صاحب صيدلية، حزب المصريين الأحرار.

> 3- أحمد سيد أبو المجد، معلم بالدرجة الأولى، حزب الوفد.

>4- مرعى النوبى مكى مدير عام بالشباب والرياضة.

>5- سيد فوزى سفرجى بمصنع أرمنت.

>6 - أحمد حسن عطية الله، مدير مكتب توثيق الأقصر.

>7 - محمود عبد الوهاب يوسف، مدير الإدارة الصحية بأرمنت.

>8 - محسوب جعفر صاحب شركة "مستقل".

>9 - محمد فتحى أحمد عبد القادر، مدير عام بمصنع سكر أرمنت "مستقل".

>10 - أحمد النوبى يوسف على المعاش "مستقل".

>11- عمار عبد الرزاق محمد لواء شرطة سابق، حزب حماة الوطن.

>12 - ممدوح عبد الجواد طبيب أسنان عن حزب النور.

>13- عبد الرحمن أحمد أمين أخصائى بالشباب والرياضة "مستقل".

>14 - إيهاب أحمد يوسف فنى تنظيم صناعى "مستقل".

وفى دائرة مركز اسنا كلا من:

>1- محمد أبو الغيط، رئيس الشئون الإدارية بصحة إسنا "حماة الوطن".

>2- عباس بهى الدين حزين، صاحب شركة "حزب الوفد".

>3- إبراهيم محمد عبد اللطيف، باحث بمنطقة البحوث الزراعية "مستقل".

>4- عبد المتعال عبد الله هيمى مستشار قانونى بالخارج "مستقل".

>5- عبد الرازق محمد عبد المنعم، مدير عام جمارك الأقصر "مستقل".

>6- أشرف أبو العباس توفيق مزارع "مستقل".

>7- عبد الهادى الصادق، موظف بالشركة المصرية للنقل وتوصيل الغاز "مستقل".

>8- على محمد صبرى، مفتش مكتب تأمينات إسنا "مستقبل وطن".

>9- عبد الرءوف أحمد عبد الرحمن، معلم أول "مستقل".

>10- مصطفى أحمد سليم، لا يعمل "المصرى الديمقراطى".

>11- يوسف طه عبد الرحمن، صحفى "المصرى الديمقراطى".

>12- الشاذلى الدسوقى محامى "مستقل".

>13- رجب محمود مصرفى ببنك إسكندرية "مستقل".

>14- خالد عبد الرحيم مزارع "المصريين الأحرار".

>15- سيد صالح حسين، مدير مدرسة بالأقصر "حزب النور".

>16- حسن الطاهر طبيب بشرى "حراس الثورة".

>17- فيصل عبد الرحمن راجح، مفتش بنك التنمية والائتمان الزراعى "حراس الثورة".

>18- عبد الحكيم سليم طبيب بشرى "حماة الوطن".

>19- وائل زكريا باحث بشركة محطة المائية "المصريين الأحرار".

أما فى دائرة مركز القرنة فالمرشحين هم:

>1- محمد عباس سلامة إسماعيل، مدير العلاقات العامة بالمحافظة، عن حزب الصرح المصرى الحر.

>2- علاء الدين محمد محمد الغزالى، وشهرته "علاء الغزالى"، مزارع.

>3- محمد محمود ياسين أبو السعود، وشهرته "العمدة محمد"، عمدة ناحية البعيرات، عن المصريين الأحرار.

>4- إمام محمد سلامة الحباشى طايع، مدير جهاز المتابعة بالقرنة، عن الوفد.

>5- على محمد عبد العال أحمد الزناتى، وشهرته على الباسل، عن الحركة الوطنية.

>6- أحمد حمزة خليفة محمد، بالمعاش، مستقل.

>7- محمد عبد العليم حسن محمد، وشهرته "محمد عبد العليم الضبعاوى"، أمام بالاوقاف، مستقل.

>8- خالد جلال عرابى أحمد، مدرس، مستقل.

>9- إيهاب حسن أحمد عبد الله، مدير مدرسىة، مستقل.

>10- جامع مختار عبد العال، مدير شركة سياحية مستقل.

>11- محمد أحمد حامد، أمين توريدات، مستقل.

>12- الطيب مصطفى محمود على، لا يعمل، عن المصرى.

>13- شعبان هريدى بكير على، رئيس متابعة بادارة القرنة، مستقل.

>14- زين عبد الله طايع عثمان، عامل، عن المصرى الديمقراطى.

>15- حسين عبد المالك حسن أحمد، عن مصر بلدى.

>16- محمد محمد محمود أحمد الطيب، مرشد سياحى، مستقل.

وفى مركز الأقصر قبلت اللجنة أوراق كل من:

>1- عبد القادر شمس الدين سعيد أحمد راجح، مدرس أول، مستقل.

>2- محمود محمد إبراهيم أبو زيد، لوء شرطة بالمعاش، المصريين الأحرار.

>3- عبد السلام أبو الحجاج على إسماعيل، عن جبهة مصر بلدى.

>4- أحمد عادل يونس على، مدير شركة سياحية، مستقل.

>5- خالد محمد حرز الله محمد، معلم أول، عن الحركة الوطنية.

>6- رجب إبراهيم على محمود، مدرس، مستقل.

>7- علاء الدين راشد أحمد محمد، موظف بقصر ثقافة الأقصر، مستقل.

>8- أحمد حسين خليل أحمد، مستقل.

>9- الحسين بكرى أحمد، باحث، مستقل.

>10- أحمد محمد إبراهيم أحمد، رئيس قسم بحماية النيل، عن الشعب الجمهورى.

>11- الطيرى حسن عبده حسن، معلم أول، مستقل.

>12- أحمد إدريس عبد الرحيم الإدريسى، موظف بالكهرباء، عن الصرح المصرى الحر.

>13- محمد سيد أحمد عطا حسن، محام، عن التجمع الوطنى الوحدوى.

>14- حسانى أحمد بلال بدرى، بالمعاش مستقل.

>15- الضوى أحمد الضوى عديسى، مستقل.

>16- أشرف أحمد محمود صابر، قارئ عددات بالكهرباء، مستقل.

>17- بدرى محمد حسنى محمد، محام، مستقل.

>18- عبد الفراج محمد على زيدان، مدير بالضرائب، مستقل.

>19- حشمت عبد النعيم محمود مدنى، موظف، عن حراس الثورة.

>20- مصطفى حفنى لبيب على، مدير العيادات الشاملة بالتأمين الصحى، عن حماة الوطن.

أما فى بندر الأقصر، فقد قبلت اللجنة أوراق كل من:

>1- وائل نصر الدين أحمد محمد وشهرته وائل العوامى، مستقل.

>2- عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن حسن وشهرته علاء عبد الرحمن - عن حزب المصريين الأحرار.

>3- رضوان فتح الله حسن محمد قرين وشهرته رضوان أبو قرين – مستقل.

>4- عبد الصادق أمين عبد الصادق عمر وشهرته الحاج جمال أمين الصادق – حزب الشعب الجمهورى.

>5- محمد خليل أبو المجد أحمد العمارى وشهرته الدكتور حمادة العمارى – مستقل.

>6- صلاح محمد هاشم الطاهر وشهرته صلاح هاشم.

>7- جمال محمد أحمد إسماعيل وشهرته جمال إسماعيل – مستقل.

>8- بدوى على المصرى عبد الغنى وشهرته بدوى المصرى – مستقل.

>9- كمال سيد حامد أحمد وشهرته الحاج كمال سيد أحمد – مستقل.

>10- عبد القادر محمد حفنى أحمد وشهرته الخضرى – مستقل.

>11- أحمد مصطفى أبو المجد محمود – مستقل.

>12- حسين عبد الغنى حامد أحمد – مستقل.

>13- مصطفى عديسى صالح محمود وشهرته مصطفى العديسى – مستقل.

>14- محمد عبد الحميد عز الدين سليمان وشهرته محمد ويك – مستقل.

>15- عدنان مختار عدنان محمد وشهرته عدنان الشقيرى – الوفد.

>16- أشرف سيد خليل – عن حزب مصر الديمقراطى الاجتماعى.

>17- على طايع محمدين حسين ، محاسب بمصر للطيران، عن حزب المؤتمر .