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بالصور.. افتتاح مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بالسويس بحضور المحافظ

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افتتح اللواء العربى السروى، محافظ السويس، والدكتور حسام بدراوى، رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف للتنمية بالقاهرة، والمهندس أحمد يوسف، مدير عام شركة السويس للأسمنت، مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنين بشارع النيل بحى الأربعين بعد تطويرها بتكلفة مليون و300 ألف جنيه.
>جانب من الافتتاح- 2015-02 - اليوم السابع
>

جانب من الافتتاح


>وشكر المحافظ جهود شركة السويس للأسمنت وجمعية تكاتف فى المشاركة المجتمعية التى تقدم لصالح شعب السويس، مؤكدًا ضرورة توحيد الجهود من رجال الأعمال والشركات والمجتمع المدنى بالسويس من أجل تنمية السويس وتطوير المدارس مثل تجربة شركة السويس للأسمنت فى تطوير مدرسة عمر بن الخطاب.
>محافظ السويس والدكتور حسام البدراوى- 2015-02 - اليوم السابع
>

محافظ السويس والدكتور حسام البدراوى


>من جانبه، أكد الدكتور حسام بدراوى، أن التطوير ليس فقط فى الشكل، ولكن علينا الارتقاء بالمنظومة التعليمية والمدرسين، مضيفًا: مستمرون فى صيانة ومتابعة المدرسة لمدة أربع سنوات حتى تستكمل المنظومة من أجل صالح التلاميذ.
>صورة تذكارية بعد افتتاح المدرسة- 2015-02 - اليوم السابع
>

صورة تذكارية بعد افتتاح المدرسة


>وأشار الدكتور بدراوى إلى أن جمعية "تكاتف" قامت بتطوير 19 مدرسة على مستوى محافظات .

بدوره أكد المهندس أحمد يوسف أن أعمال الإنشاءات والتطوير بالمدرسة بدأت فى منتصف أغسطس 2014 واستمرت حوالى 5 شهور، وشملت الأعمال تطوير 23 فصلا، بالإضافة إلى إنشاء معامل للغات والكمبيوتر والعلوم والأنشطة الرياضية وقاعة متعددة الأغراض وحجرات للمدرسين ومخازن وحجرات للتوريدات وملاعب، مشيرا إلى أن هذا العمل يأتى فى إطار المشاركة المجتمعية لشركة السويس للأسمنت لأهالى المدينة.
>جانب من الافتتاح- 2015-02 - اليوم السابع
>

جانب من الافتتاح


>حضر الافتتاح العميد محمود دراز، رئيس حى الأربعين، وعبد الحافظ وحيد، مدير عام التربية والتعليم، والمهندس علاء بطاح، مدير هيئة الأبنية التعليمية، ومجدى عبد السلام، مدير إدارة شمال التعليمية، وأعضاء جمعية تكاتف واللجنة النقابية للعاملين بشركة السويس للأسمنت، ومدرسى وتلاميذ المدرسة والقيادات الشعبية والتنفيذية والجمعيات الأهلية بالسويس.
>دورات المياه للمدرسة- 2015-02 - اليوم السابع
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دورات المياه للمدرسة
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>المدرسة من الخارج- 2015-02 - اليوم السابع
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المدرسة من الخارج
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>درع المحافظة لمسئولى الشركة المنفذة- 2015-02 - اليوم السابع
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درع المحافظة لمسئولى الشركة المنفذة

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