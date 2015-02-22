بالصور.. افتتاح مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بالسويس بحضور المحافظ

جانب من الافتتاح

محافظ السويس والدكتور حسام البدراوى

صورة تذكارية بعد افتتاح المدرسة

افتتح اللواء العربى السروى، محافظ السويس، والدكتور حسام بدراوى، رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف للتنمية بالقاهرة، والمهندس أحمد يوسف، مدير عام شركة السويس للأسمنت، مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنين بشارع النيل بحى الأربعين بعد تطويرها بتكلفة مليون و300 ألف جنيه.>وشكر المحافظ جهود شركة السويس للأسمنت وجمعية تكاتف فى المشاركة المجتمعية التى تقدم لصالح شعب السويس، مؤكدًا ضرورة توحيد الجهود من رجال الأعمال والشركات والمجتمع المدنى بالسويس من أجل تنمية السويس وتطوير المدارس مثل تجربة شركة السويس للأسمنت فى تطوير مدرسة عمر بن الخطاب.>من جانبه، أكد الدكتور حسام بدراوى، أن التطوير ليس فقط فى الشكل، ولكن علينا الارتقاء بالمنظومة التعليمية والمدرسين، مضيفًا: مستمرون فى صيانة ومتابعة المدرسة لمدة أربع سنوات حتى تستكمل المنظومة من أجل صالح التلاميذ.>وأشار الدكتور بدراوى إلى أن جمعية "تكاتف" قامت بتطوير 19 مدرسة على مستوى محافظات مصر

بدوره أكد المهندس أحمد يوسف أن أعمال الإنشاءات والتطوير بالمدرسة بدأت فى منتصف أغسطس 2014 واستمرت حوالى 5 شهور، وشملت الأعمال تطوير 23 فصلا، بالإضافة إلى إنشاء معامل للغات والكمبيوتر والعلوم والأنشطة الرياضية وقاعة متعددة الأغراض وحجرات للمدرسين ومخازن وحجرات للتوريدات وملاعب، مشيرا إلى أن هذا العمل يأتى فى إطار المشاركة المجتمعية لشركة السويس للأسمنت لأهالى المدينة.

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جانب من الافتتاح

دورات المياه للمدرسة

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المدرسة من الخارج

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درع المحافظة لمسئولى الشركة المنفذة

>حضر الافتتاح العميد محمود دراز، رئيس حى الأربعين، وعبد الحافظ وحيد، مدير عام التربية والتعليم، والمهندس علاء بطاح، مدير هيئة الأبنية التعليمية، ومجدى عبد السلام، مدير إدارة شمال التعليمية، وأعضاء جمعية تكاتف واللجنة النقابية للعاملين بشركة السويس للأسمنت، ومدرسى وتلاميذ المدرسة والقيادات الشعبية والتنفيذية والجمعيات الأهلية بالسويس.