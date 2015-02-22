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إيناس عبد الدايم تفتتح الصالون السنوى للجمعيات الأهلية للفنون الجميلة

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إيناس عبد الدايم تفتتح الصالون السنوى للجمعيات الأهلية للفنون الجميلة إيناس عبد الدايم تفتتح الصالون السنوى للجمعيات الأهلية للفنون الجميلة

الدكتورة ايناس عبد الدايم

تفتتح د.ايناس عبد الدايم “رئيس دار الاوبرا” و د. احمد عبد الغني “رئيس قطاع الفنون التشكيلية ” الصالون السنوي للجمعية الاهلية للفنون الجميلة،وذلك في السابعة مساء الاربعاء 25 فبراير بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية بدار الاوبرا
> وأكد عادل ثابت “رئيس الجمعية الاهلية للفنون الجميلة” ان الصالون يستمر حتى 5 مارس ،ويشارك به هذا العام 130 فنان من اعضاء الجمعية و نخبة من نجوم الفن التشكيلي منهم د. مصطفي الرزاز , د. فرغلي عبد الحفيظ , د. فريد فاضل , د. طه القرني , د. اشرف رضا , د. سيد القماش , د. مرفت شاذلي , محمد الطراوي, محمد الناصر ،وعادل ثابت وغيرهم

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