إيناس عبد الدايم تفتتح الصالون السنوى للجمعيات الأهلية للفنون الجميلة

تفتتح د.ايناس عبد الدايم “رئيس دار الاوبرا” و د. احمد عبد الغني “رئيس قطاع الفنون التشكيلية ” الصالون السنوي للجمعية الاهلية للفنون الجميلة،وذلك في السابعة مساء الاربعاء 25 فبراير بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية بدار الاوبرا

> وأكد عادل ثابت “رئيس الجمعية الاهلية للفنون الجميلة” ان الصالون يستمر حتى 5 مارس ،ويشارك به هذا العام 130 فنان من اعضاء الجمعية و نخبة من نجوم الفن التشكيلي منهم د. مصطفي الرزاز , د. فرغلي عبد الحفيظ , د. فريد فاضل , د. طه القرني , د. اشرف رضا , د. سيد القماش , د. مرفت شاذلي , محمد الطراوي, محمد الناصر ،وعادل ثابت وغيرهم