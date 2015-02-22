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مقتل 8 أفراد من ميلشيا شيعية إثر انفجار سيارة مفخخة بالعراق

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مقتل 8 أفراد من ميلشيا شيعية إثر انفجار سيارة مفخخة بالعراق مقتل 8 أفراد من ميلشيا شيعية إثر انفجار سيارة مفخخة بالعراق
قتل ثمانية من أفراد إحدى الميليشيات الشيعية كما أصيب أكثر من عشرة بالقرب من مدينة شمالى بغداد، عندما قاد انتحارى سيارة ملغومة، وفق السلطات العراقية.

وقال مسئولون فى الشرطة إن الهجوم وقع بعد ظهر اليوم الأحد عندما قاد الانتحارى شاحنته المحملة بالمتفجرات إلى نقطة تفتيش يشغلها رجال ميليشيا شيعية بالقرب من مدينة تكريت، وأصيب 15 على الأقل من مقاتلى الشيعة فى الهجوم.

وتقع تكريت التى سقطت فى أيدى عناصر تنظيم "داعش" الصيف الماضى، على بعد 130 كيلومترا شمالى بغداد.

وأكد مسئولون طيبون حصيلة القتلى والجرحى، وتحدث جميع المسئولين شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم ليس مسموحا لهم بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

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