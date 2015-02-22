10 دقائق يومية من الرياضة تعالج البرود الجنسى لدى النساء

تعانى بعض السيدات من حالة برود جنسى مزمنة، يتعرضن خلالها لانعدام الرغبة فى إقامة علاقة زوجية، وللتغلب على هذه الحالة تنصح الدكتورة فاطمة على أخصائية العلاج الطبيعى السيدة بتعديل أسلوب الحياة الغذائى والبدنى.

وتابعت قائلة "تعد الحركة العدو الأول لأغلب السيدات، على الرغم من فوائدها الهامة والتى تساعد السيدة على تحسين نمط حياتها، وصحتها الإنجابية والجنسية بشكل خاص، لافتة أن حركة الجسم تساعد على تجديد النشاط الذهنى والبدنى، وتدفع أجهزة الجسم للعمل بأقصى مجهود ممكن".

الرياضة والبرود الجنسى

>وأوضحت أخصائية العلاج الطبيعى أن الرياضة لمدة 10 دقائق يوميا تقى السيدة من حالة البرود الجنسى وتزيد من رغبتها فى إقامة العلاقة الزوجية، فهى تنشط الدورة الدموية وتساعد على حرق الدهون المتراكمة فى البطن والأرداف والأجناب، وهى أكثر ما يعيق المرأة وجهازها التناسلى عن التفاعل البدنى الجيد أثناء العلاقة الحميمة.

الرياضة والنشوة

>الرياضة لمدة 10 دقائق يوميا، سواء بالجرى صباحا أو النوم على الظهر وأداء تمارين البطن أو التمارين المجمعة البدنية الخفيفة، تساعد الجسم على استعادة نشاطه، ونزيد من تدفق الدم لأعضاء المرأة التناسلية، وإلى مركز النشوة "البظر" والذى يحفز رغبتها الجنسية ويخلصها تدريجيا من البرود الجنسى وانعدام الرغبة.

مش بس جوزة الطيب.. الزنجبيل كالجرجير.. مفجر الرجولة وملك الطاقة.. فياجرا طبيعية ويزيد الخصوبة والقدرة الجنسية.. ينظم الدورة الدموية ويقلل الوزن.. يهدئ الأمعاء والمعدة ويساعد على التركيز والاستيعاب

للناس اللى غاوية سهر.. اعرف تأثير قلة النوم على صحتك.. لو نمت أقل من 6 ساعات يوميا لمدة شهر.. هتتغير ملامحك وتصيبك السمنة.. والتوتر وعدم الاتزان ونزلات البرد المتكررة والتهابات العين أهم الأعراض

>