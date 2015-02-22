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بالصور .. منه شلبى تبدأ تصوير مشاهدها بمسلسل “حارة اليهود”

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منه شلبى حارة اليهودبدأت الفنانة منة شلبى، اليوم الأحد بمنطقة العتبة تصوير أولى مشاهدها فى مسلسل‫ “‏حارة اليهود”،و‬ الذى من المقرر أن تخوض به شركة “العدل جروب” السباق الرمضانى المقبل.
> واختار المخرج الساعات المبكرة من فجر الأحد لتصوير هذه المشاهد، فيما كثفت شركة “العدل جروب” إجراءاتها الأمنية لضمان سلامة طاقم العمل أثناء التصوير.
> المسلسل تأليف د.مدحت العدل وإخراج محمد العدل.،ويشارك مع منة شلبى فى بطولته الفنانون .إياد نصار ، ريهام عبد الغفور ، هالة صدقى ، سيد رجب ،أحمد حاتم، ووليد فواز .

 

 

حارة اليهود

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