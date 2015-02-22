بالصور .. منه شلبى تبدأ تصوير مشاهدها بمسلسل “حارة اليهود”
بدأت الفنانة منة شلبى، اليوم الأحد بمنطقة العتبة تصوير أولى مشاهدها فى مسلسل “حارة اليهود”،و الذى من المقرر أن تخوض به شركة “العدل جروب” السباق الرمضانى المقبل.
> واختار المخرج الساعات المبكرة من فجر الأحد لتصوير هذه المشاهد، فيما كثفت شركة “العدل جروب” إجراءاتها الأمنية لضمان سلامة طاقم العمل أثناء التصوير.
> المسلسل تأليف د.مدحت العدل وإخراج محمد العدل.،ويشارك مع منة شلبى فى بطولته الفنانون .إياد نصار ، ريهام عبد الغفور ، هالة صدقى ، سيد رجب ،أحمد حاتم، ووليد فواز .