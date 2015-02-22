بمشاركة حركة صوت مصر .. النمسا تشهد مظاهرة “دعما لمصر ضد الإرهاب”

شهدت شوارع العاصمة فيينا اليوم مظاهره حاشدة نظمها أبناء الجاليه المصرية من مختلف المقاطعات النمساويه تحت عنوان ” لا للإرهاب” دعما لمصر وقوات الجيش والشرطه والشعب المصرى العظيم وتنديدا لقتل المصريين فى ليبيا وشارك فى المظاهرة الحاشدة الإعلامى مصطفى عبد الله منسق حركة صوت مصر فى الخارج وعدد من أعضاء الحركة بالنمسا وقد أهتمت بالمظاهرة وسائل الإعلام النمساوية.

وخلال المظاهرة رفع أبناء مصر صور الرئيس عبدالفتاح السيسى ولافتات مندده بممارسات الجماعات الإرهابية المتطرفه وتنظيم داعش الإرهابى كما قام شباب وفتيات وأطفال مصر بتوزيع منشورات باللغة الألمانية على النمساويين توضح جرائم الإرهاب وتطالب العالم شعوبا وحكومات بالعمل معا للتصدى لهذا الإرهاب الذى لا دين له ولا وطن وقد شارك في المظاهره عدد من أعضاء الروابط والجمعيات الإسلامية والمسيحية العاملة في النمسا.