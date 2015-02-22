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الهلال الأحمر يوزع مساعدات عاجلة على 5 آلاف أسرة سورية في شرق لبنان

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الهلال الأحمر يوزع مساعدات عاجلة على 5 آلاف أسرة سورية في شرق لبنان الهلال الأحمر يوزع مساعدات عاجلة على 5 آلاف أسرة سورية في شرق لبنان

أعلنت جمعية الهلال الأحمر اليوم تقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى خمسة ألاف أسرة سورية نازحة في منطقة البقاع شرق لبنان استجابة للنداءات الإنسانية التي يواجهها النازحون في ظل سوء الأحوال الجوية.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور هلال الساير لوكالة الأنباء الكويتية  على هامش حملة توزيع المساعدات حرص دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا على مساعدة النازحين السوريين والتخفيف من معاناتهم جراء ما يمرون به من أوضاع مأساوية “صعبة” زادت من تفاقهما موجة الصقيع والثلوج.

وقال أن المساعدات الإنسانية العاجلة شملت طرودا غذائية ومواد تنظيف ومحروقات لاستخدامها في التدفئة بالأضافة إلى هدايا خاصة بالأطفال.

ودعا الساير إلى مد يد العون للنازحين السوريين الذين يعيش معظمهم في مخيمات عشوائية تفتقر إلى ابسط المتطلبات الأساسية للانسان مؤكدا حرص الهلال الأحمر على إيصال المساعدات الإنسانية بشكل مباشر للنازحين في مختلف المناطق اللبنانية.

 

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