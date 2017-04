اللجنة تنقذ Marawa في "أرابز غوت تالانت" وعلي جابر يعترف لـ نجوى" حبيبتي"

استطاعت لجنة التحكيم في الحلقة الرابعة من العروض المباشرة من برنامج" Arabs Got Talent"، وبعد ثلاث محاولات فاشلة كانت تترك فيها اللجنة للجمهور مهمة حسم النيجة، أن تنقذ Marawa بعد أن صوّت لها ناصر القصبي وأحمد حلمي ونجوى كرم، بينما فضل علي جابر الفريق الأردني "طرب ع حطب" عليها، وفشل بالتأثير على نجوى التي قالت له: "أنت بتأثر على قلبي وليس على حكمي"، فرد عليها: "يا حبيبتي"، وبذلك انتقلت Marawa والطفل الفلسطيني محمد الشيخ الذي حاز على أكبر نسبة من تصويت الجمهور إلى المرحلة النهائية.

وشهدت الحلقة الرابعة من العروض المباشرة أكثر من مفاجأة من بينها الاحتفال بعيد ميلاد نجوى كرم التي دخلت المسرح بفستان أحمر ولوك جديد، وأيضاً بحلول الطفلة حلا الترك على البرنامج وتقديمها أغنية "Live In The Moment" التي حققت نجاحاً كبيراً منذ طرحها في الأسواق.

في الحلقة الرابعة من مرحلة العروض المباشرة، لم يكن للأطفال حصة كبيرة في النجاح، كما حصل في مرحلة الاختبارات. فالطفلة هبة التي اختارت أغنية "مستنياك" للفنانة المعتزلة عزيزة جلال، لكي تتحدى نفسها أمام اللجنة، لم تتمكن من إبهار المشاهدين كما في مرحلة الإختبارات حين غنت لأم كلثوم. نجوى كرم التي بدت سعيدة بأداء هبة، قالت لها: "يكفي أنك تعرفين المطربة القديرة عزيزة جلال، وهذا يدل على تأسيسك بشكلٍ صحيح وأدعو كل من جيلك التمثل بك"، أما علي جابر الذي اعتبر أن لا كلام بعد كلام نجوى، فشكر هبة على إبرازها للفن الأصيل في البرنامج، معلناً أن مستقبلها سيكون رائعاً وسيتفاعل الجمهور معها بطريقة جميلة جداً. أما أحمد حلمي فمازحها قائلاً: "هو أنت ما فكيتيش الكعكة دي من الفترة اللي فاتت"، منوهاً بإختيارها المتميز للأغنية ومضيفاً: "أنت معجونة بالفن من داخلك"، ومثله ناصر القصبي الذي رأى أن هبة تغني لوناً صعباً على الرغم من صغر سنها.

فانيسا نصار التي بدأت شديدة التأثر بعازف الكمان جهاد عقل، صعدت إلى المسرح وقدمت عرضها بثقة عالية فقال لها ناصر: "عزفك هائل، وقدرتك كبيرة وتلعبين على هذه الآلة بشكلٍ غير عادي"، بينما رأت نجوى أن فانيسا تقدمت كثيراً عن العرض الماضي، ونوّهت على أناقتها وخجلها المليء بالأنوثة. أما علي جابر فتحدث عن عزفها على آلة صعبة جداً معلناً عن فخره بها خصوصاً أن آلة الكمان لا تحظى بالدعم الذي تستحقه، وختم حلمي أن عزفها قوي ومقطوعتها قوية وقد قدمتها بنعومة، مشيداً بالتقدّم الذي أحرزته.

الطفل محمد الشيخ الذي قال له أحمد حلمي: "أنا حاسس أنو ممكن يخش بمرطبان" أبهر أعضاء لجنة التحكيم والمُشاهدين مرّة جديدة في العرض المباشر الرابع، حيث قدّم إستعراضاً مُبهراً إعتمد فيه على حركات جسده مظهراً ليونة الكبيرة وقدرة إستثنائيّة على التحكم بجسمه والتلاعب بجسده بطرق غريبة.

فريق "طرب ع الحطب" الذي كسر الرقم القياسي بالتدريب لمدة 96 ساعة، قدّم في العرض المباشر الرابع أمام اللّجنة، ميدلي منوّع من الأغنيات بطريقته الخاصّة التي تعتمد على Polyphonie أي الغناء بطبقات عدّة مختلفة في آنٍ واحد. كما غنّى لنجوى كرم بمناسبة عيد ميلادها، وهي أعلنت عن إعجابها بعرضه، بينما أعلن علي جابر عن سعادته لإكتمال الفريق، مؤكداً أنه أحب ما رآه في العرض. ناصر أشار إلى أن هذا اللون جديد والمجموعة ظريفة بحضورها وطلتها وشخصياتها ومقطوعاتها المميزة، بينما علق أحمد حلمي: "طعمهم لذيذ زي الكوشري"، معلناً عن رغبته بمشاهدة مسرحية كاملة متكاملة من هذا النوع.

المتبارية الصومالية Marawa التي قدمت عرضاً رائعاً بـ Hula Hoops ، وصف علي جابر عرضها بالإحترافي، معلناً عن فخره بكونها شابة صومالية تقدم فناً مفرحاً في بلدٍ مليء بالمشاكل والصعوبات والأزمات، ومشدداً على ضرورة إنتقالها إلى مرحلة النهائيات لأن موهبتها يجب أن تُنافس كل من تأهل إلى المرحلة النهائية. وبمجرد أن بدأ ناصر بالتعليق، قاطعته نجوى وفضحت ما قاله عن Marawa سراً، قائلةً: "ناصر انبهر بالنار وكان يردد طيلة فترة العرض نار يا نجوى نار". أحمد حلمي أشار إلى أهمية العرض واللعب بالنار، بينما غازلت نجوى فنها وشكلها وعرضها، مردد كلمة ناصر المعروفة "جميلة".

Moulla الذي جمع بين السحر والتكنولوجيا في عرضه، أكّد علي أن عرضه ممتع وهو يقدم طريقة جديدة في العروض، تجمع بين التكنولوجيا والموسيقى والسحر، مؤكداً فخره به، بدوره أشار حلمي إلى أنه يحب العروض التي ترتكز على فكرة مثنياً على أهمية الفكرة التي قّدمت والتي تهدف للتوعية على مخاطر مواقع التواصل الإجتماعي، بينما رأى ناصر أن هذه الموهبة مكلفة وليست كسائر العروض العادية. وكانت هديةMoulla لنجوى عرضاً ساحراً، فما كان منها إلا أن توقعت له نجومية عالية.

فريق "Raja Crew" لم يكن في أفضل أحواله، وقدم في مرحلة النصف نهائية رقصة Breakdance ، وبعد انتهاء العرض أعلن قصي أن الطفلة ملاك البالغة من العمر ست سنوات كانت في المستشفى بسبب ارتفاع حرارتها، لكنها أصرّت على المشاركة. اللجنة تمنّت لها الشفاء العاجل ولكنها لم ترضَ على أداء الفريق، ونصحته بالتحضير والاجتهاد والمثابرة للنجاح في المستقبل.

فريق PriZon Break RockerZ قدم لوحةً جمع فيها بين الرقص المعاصر والحركات الرياضية المتقنة فأشار حلمي وناصر أن اختيار الموسيقى جاء لمصلحة الفريق، كما أن أدائها خلال العرض كان مليئاً بالطاقة والحيوية، على عكس نجوى كرم، أما علي فلم يعجب بفكرة التسويق لرقم التصويت الخاص بهم.

