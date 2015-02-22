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ياسمين التازي تجمع النجوم الشباب لتسجيل أغنيتها "زوينة"

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ياسمين التازي تجمع النجوم الشباب لتسجيل أغنيتها "زوينة" ياسمين التازي تجمع النجوم الشباب لتسجيل أغنيتها "زوينة"

الأحد 22-02-2015 16:27

انتهت الفنانة الشابة المغربية ياسمين تازي من تسجيل معظم أغاني الألبوم الذي يحمل عنوان "عاقلة و مجنونة "، والمتوقع طرحه في صيف هذا العام، ولقد ضمت خريجة برنامج ستار أكاديمي بنسخته الثامنة إلى هذا الألبوم الأغنية المغربية "زوينة"، وهي من كلمات وألحان الفنان المصري "هيثم نبيل" ومن توزيع الموزّع المعروف " محمد الشاعر ".

وحضر تسجيل أغنية "زوينة" بتواجد أصدقاء "ياسمين"، و هم: محمد مغربي، ورنا سماحة، ومحمد شحاته، والموزع محمد الشاعر، وكاتب وملحن الأغنية الفنان "هيثم نبيل"، وكذلك منتج الألبوم "ميدو منيب ".

وتجدر الإشارة إلى أن ياسمين عرفت بتأديتها للأغاني باللغة الأجنبية، إلا أنها فاجأتهم بعد خروجها من البرنامج بأدائها لأغاني عربية، بل وطربية أيضاً.


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