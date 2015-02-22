بلقيس تتحدّى أحلام: سأغلبك

في دبي، وأثناء مشاركتها في حفلات مهرجان دبي للتسوق التقت "سيدتي نت" الفنانة اليمنية بلقيس أحمد فتحي، في حوار قصير، وسألناها:

*تحيين اليوم حفلاً مع «مخاوي الليل» الفنان خالد عبد الرحمن، ما هو شعورك الليلة؟

أولاً، أهلاً وسهلاً بكم وبكل قراء ومتابعي «سيدتي»، أكيد اليوم مشاركتي مع الفنان خالد عبد الرحمن على مسرح «ميديا سيتي» في مهرجان دبي للتسوق، ووقوفي مع فنان بحجم الأستاذ خالد يضيف لي ولمسيرتي الفنية المتواضعة، وإن شاء تكون الحفلة «ولعانة».

*أقاويل عدة وأرقام تقول إن بلقيس ستتفوق على أحلام بمواقع التواصل الاجتماعي؟

ضاحكة «انتوا بتحسدوني على أرقامي هيقفلوا لي حسابي»، لكن مازالت أحلام أرقامها أكثر مني على «تويتر» وأنستغرام. وأضافت مازحة وبتحدٍ «بس هغلبك يا أحلام».

*بلقيس، تجيدين الغناء بلغات أخرى، وقدمت منها في العديد من الحفلات، لكنها لم تجد الصدى الجيد مثل غنائك بالعربية، فما السبب، هل لا تعملين على انتشارها بشكل صحيح، أم ماذا؟

ليست قصة عدم العمل عليها بشكل صحيح، لكنني لا أريد أن أشتت الجمهور، وكون الفكرة لديهم غير ثابتة فأريد أولاً إثبات نفسي بأنني مطربة خليجية، ومن ثم عربية، فما أريده هو النجاح بهذه المنطقة قبل العالمية.

*هل تشعرين بأنك لا تحققين النجاح المطلوب، وتريدين المزيد من الثبات في مكانك؟

في حال استهداف جمهور الوطن العربي يستلزم الاستهداف بلهجته، فمثلاً هناك بعض الفنانين يغنون أغاني خليجية بحتة، ومثلما ذكرت منذ قليل أنا فنانة خليجية وإذا غنيت باللهجة المصرية أو اللبنانية فسيكون لي انتشار عربي، أما موضوع العالمية «لسه بدري عليه».