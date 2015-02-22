وزير الداخلية يزور النقيب رامي حرب عقب عودته من رحلة العلاج بلندن

أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن ما يقدمه رجال الشرطة من جهودٍ وتضحياتٍ فداء للوطن وحفظاً لأمن المواطنين مبعث فخر لكافة أبناء الوطن.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الداخية مساء اليوم الأحد للنقيب رامى جمال حرب الطاهر، الضابط بقطاع الأمن المركزى، بالمركز الطبى للعلاج الطبيعى، وذلك عقب عودته من رحلة علاج فى لندن إثر إصابته بطلق نارى خلال فض اعتصام “رابعة العدوية” أدى إلى قطع بالحبل الشوكى، حيث اطمأن الوزير على حالة النقيب الصحية، ووجه بتقديم الرعاية الطبية له متمنيا له الشفاء العاجل.

ومن جانبه، قال النقيب رامى حرب “إنه يتطلع إلى يوم الذى يكتمل فيه شفاؤه حتى يستكمل رسالته فى حفظ الأمن وتقديم روحه فداء للوطن، مؤكدا أن مصر ستظل آمنة بمشيئة الله وبسواعد أبنائها المخلصين”.

أ ش أ